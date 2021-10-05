豪奪106勝還不夠 道奇淪落到還要打外卡

道奇與紅雀將在外卡驟死賽一決生死，由薛則擔任先發投手。 （美聯社）

巨人3日以11：4擊敗教士隊，拿下全大聯盟最多的107勝，確定以國聯西區冠軍的身分進入季後賽 ，道奇 的分區9連霸夢碎，拿了106勝卻必須去外卡驟死賽與聖路易紅雀隊一搏生死。

道奇已經連續8年稱霸國西，今年卻遇到巨人殺出，他們從4月27日站上分區領先後，多數時間都把持首位，道奇雖咬住戰績，打到球季最後一天仍有爭分區冠軍的機會，但命運已經不掌握在自己手中。

道奇3日必須擊敗釀酒人、且巨人輸給教士，才能獲得加賽機會，最終巨人贏下此戰後直接鎖定分區王座，將道奇踢落外卡。

道奇拿到106勝，放眼全大聯盟只輸給一隊，偏偏就是同分區的巨人，使得他們必須去打外卡賽，先發投手將由3屆塞揚薛則（Max Scherzer）碰上40歲老將韋恩萊特（Adam Wainwright）。

紅雀季末拉出17連勝，驚奇飛進季後賽，面對士氣正高的球隊，道奇先發投手布勒（Walker Buehler表示，「他們最近打得很好，也對自己很有信心，就和我們一樣。」他可以預見這場比賽的艱難，「一戰定生死的比賽，我們有3屆塞揚，但韋恩萊特今年的表現也大復活，這一定會是一場有趣的比賽，但我們有信心。」