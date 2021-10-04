MLB／藍鳥91勝卻沒季後賽可打 小葛雷諾：我很受傷

小葛雷諾渴望打進季後賽。（美聯社）

藍鳥隊在球季第162戰以12：4打爆金鶯隊，但等不到加賽機會，洋基 、紅襪雙雙贏球，取得美聯外卡席次，藍鳥拿到91勝卻沒季後賽 可打，小葛雷諾（Vladimir Guerrero Jr.）坦言心情很受傷。

藍鳥想要搶進季後賽，此役必須自己贏球，且寄望洋基、紅襪有一方輸球，才能獲得加賽。藍鳥贏球後，自己這部分的劇情搞定了，再來就是寄望其他球隊幫忙。

洋基的賽果先一步出爐，賈吉（Aaron Judge）以再見內野安打幫助球隊以1：0擊敗光芒，確定外卡1席。紅襪從1：5打到5：5，9局上狄佛斯（Rafael Devers）掃出兩分砲，紅襪帶走另一張外卡。

藍鳥以91勝71勝高票落選，這是所有未晉級季後賽球隊的最佳戰績，小葛雷諾說：「我們拿了91勝，卻沒進入季後賽，這真的讓我很受傷，也讓我的隊友很受傷，但這會讓我們變得更加強壯，明年打出更好的成績。」

史布林格（George Springer）也說：「很不幸的，我們的命運掌握在其他球隊手中，我們必須期待某些事情發生，但最終並未等到。」藍鳥前一次拿到90勝以上卻沒季後賽可打，已要追溯到1987年。

藍鳥本季打來並不容易，因為疫情邊境 封鎖，他們在4、5月被迫以佛州春訓基地為家，6、7月轉至3A主場紐約水牛城，7月底才終於返回多倫多羅傑斯中心比賽，在真正的家取得25勝11敗佳績，也讓許多球員都好奇，如果上半季不需流浪，他們今年的戰績是否會更漂亮。

總教練蒙托亞（Charlie Montoyo）說：「我們本季克服了這些障礙，最終拿到91勝，我為這支球隊感到驕傲。」