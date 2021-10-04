MLB／大谷翔平明年年薪550萬 不排斥天使來談約

大谷翔平明年年薪已確定為550萬美元。（美聯社）

大谷翔平 的本季最終戰，終於敲出他的第46轟，以這發陽春砲替自己完成百打點。回顧今年球季，他認為是成長很多的一年，但感到遺憾的還是，「在這裡4年，我還沒打過季後賽 ，很想享受那種氣氛，很希望我的10月也能在爭取世界大賽中度過。」

天使 3日以7：3擊敗水手隊，本季以77勝85敗收尾，排名美聯西區第4。大谷3打數敲出1安打，選到2次四壞保送、吞下2次三振，唯一安打就是在首局首打席的陽春砲。

大谷此役在賽前、賽後各接受一次訪問，他本季共參與了158場比賽，在投、打兩端都有出色表現，打擊區上貢獻138支安打、46轟、100分打點，投手丘上先發23場、130.1局，取得9勝2敗、防禦率3.18、156次三振，在天使的貧脊賽季成了唯一開花的果實。

「真的是很漫長的賽季，可以平安、健康結束是最好的。」大谷表示，球隊傷兵多，自己也希望能為球隊貢獻，盡可能維持出賽，今年對自己而言，是有著很大成長的一年，希望明年可以繼續改善缺點，與天使一起進入季後賽。

本季總教練麥登（Joe Maddon）不再限制他的「二刀流」出賽時機，大谷也樂在其中，「今年能打比較多場比賽，為球隊多貢獻一點，我覺得是很有趣的賽季。」

大谷在年初的薪資仲裁簽下兩年850萬美元合約，明年年薪已確定為550萬美元，本季的MVP級表現暫時無法幫他兌換成更多鈔票，但他在2023年球季後成為自由球員的身價更受矚目。

日前大谷因「喜歡天使但想要贏球」的發言，引起外界揣測可能動了想走的念頭，3日媒體再次追問細節，提問「若天使現在與他展開延長合約洽談，他是否會有回應？」大谷對此回覆：「那是當然的，球團在過去4年來一直支持著我，如果有延長合約洽談，我會抱持開放態度。」