我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

見光死的「潘朵拉文件」：普亭情婦＆梁振英海外密帳

加州破獲最大「非法大麻」種植 狂耗電 變壓器都爆了

MLB／46轟、100打點出爐…大谷翔平明年啟動「三刀流」

體育新聞組／綜合報導
大谷翔平明年有機會繼續以二刀流出賽。（美聯社）
大谷翔平明年有機會繼續以二刀流出賽。（美聯社）

大谷翔平本季在拋開使用限制後，投、打兩端的能力都獲得徹底釋放，明年是否延續「二刀流」的使用方式？天使隊總教練麥登（Joe Maddon）賽前回覆：「沒有理由變動」。

大谷赴美前3季，都有先發日前後一天不打擊的限制，今年麥登決定改變作法，以大谷的個人意願為第一優先，不再設下重重限制，他的先發投球日可以上場打擊，前後也不再休兵，大谷也打得快活，不管「投手大谷」、「打者翔平」都繳出令人眼睛一亮的成績單。

至今天賽前，大谷本季在打擊區已敲137支安打，包括45支全壘打、8支三壘打、26支二壘打，附帶26次盜壘成功，擔任投手出賽23場，取得9勝2敗、防禦率3.18，飆出156次三振，成績都好得沒話說。

麥登賽前接受日本媒體的線上訪問，談到大谷明年的「使用說明書」，他直言：「我沒看到任何需要改變的理由」。

本季碰到國聯主場賽事時，若大谷沒有先發投球，就只能在板凳上待命代打；麥登也提到，若明年國聯沿用沒有指定打擊制，碰到重要的比賽，像是牽涉進入季後賽的機會，他們可能會希望大谷能在場上，意味打算啟用大谷的第三刀，讓他在國聯主場賽事鎮守外野。

3日例行賽最後一戰，大谷敲出本季第46發全壘打，剛好來到100打點。

大谷翔平 天使 季後賽

上一則

NFL專欄／擒抱穩、功能多 遲友駿值得先發

下一則

MLB／賈吉敲再見安打 洋基外卡戰打紅襪

延伸閱讀

MLB／大谷翔平又開轟 單季100打點 無緣全壘打王

MLB／大谷翔平又開轟 單季100打點 無緣全壘打王
MLB／8三壘打+45轟 大谷翔平再創新猷

MLB／8三壘打+45轟 大谷翔平再創新猷
MLB／大谷翔平8支三壘打創紀錄 讓隊友無言了

MLB／大谷翔平8支三壘打創紀錄 讓隊友無言了
MLB／大谷翔平沒機會挑戰10勝 天使宣布本季不再登板

MLB／大谷翔平沒機會挑戰10勝 天使宣布本季不再登板

熱門新聞

湯姆戴利是英國跳水名將，受到全球粉絲喜愛。（歐新社資料照片）

英「跳水王子」戴利 驚曝和老公先後中新冠 症狀嚴重

2021-10-03 11:22
瑞度卡努28日出席「007生死交戰」英國首映。（路透）

網球／瑞度卡努獲「印地安泉」外卡 美網奪冠後再登場

2021-09-29 22:35
柯瑞與太太艾耶莎結婚10周年。（取材自Instagram）

NBA／柯瑞送愛妻浪漫驚喜「再結婚一次」小兒子當花童

2021-09-27 00:52
波波維奇。(美聯社)

NBA／吉諾布里回鍋馬刺 波波維奇：老婆不想他待在家

2021-09-28 08:05
(Getty Images)

NBA／厄文不打疫苗 籃網老闆蔡崇信：別忘了今年目標

2021-10-01 08:03
U23世界盃古巴代表隊。（取自WBSC官網）

U23世界盃棒球賽 古巴隊11名球員叛逃

2021-10-03 14:43

超人氣

更多 >
中25劣跡藝人名單流出 趙薇政治問題居首 2台星入列

中25劣跡藝人名單流出 趙薇政治問題居首 2台星入列
證交會倒數計時 200多家中企恐退出美股市 加速美中經濟脫鉤

證交會倒數計時 200多家中企恐退出美股市 加速美中經濟脫鉤
「潘朵拉文件」曝光 千萬文檔驚爆35政要「藏富境外」

「潘朵拉文件」曝光 千萬文檔驚爆35政要「藏富境外」
曾和張國榮演床戲 周潔病重自費包機回中國「落葉歸根」

曾和張國榮演床戲 周潔病重自費包機回中國「落葉歸根」
南早：解放軍曾憂川普引戰 密利通話後美高官取消訪台

南早：解放軍曾憂川普引戰 密利通話後美高官取消訪台