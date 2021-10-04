MLB／46轟、100打點出爐…大谷翔平明年啟動「三刀流」

大谷翔平明年有機會繼續以二刀流出賽。（美聯社）

大谷翔平 本季在拋開使用限制後，投、打兩端的能力都獲得徹底釋放，明年是否延續「二刀流」的使用方式？天使 隊總教練麥登（Joe Maddon）賽前回覆：「沒有理由變動」。

大谷赴美前3季，都有先發日前後一天不打擊的限制，今年麥登決定改變作法，以大谷的個人意願為第一優先，不再設下重重限制，他的先發投球日可以上場打擊，前後也不再休兵，大谷也打得快活，不管「投手大谷」、「打者翔平」都繳出令人眼睛一亮的成績單。

至今天賽前，大谷本季在打擊區已敲137支安打，包括45支全壘打、8支三壘打、26支二壘打，附帶26次盜壘成功，擔任投手出賽23場，取得9勝2敗、防禦率3.18，飆出156次三振，成績都好得沒話說。

麥登賽前接受日本媒體的線上訪問，談到大谷明年的「使用說明書」，他直言：「我沒看到任何需要改變的理由」。

本季碰到國聯主場賽事時，若大谷沒有先發投球，就只能在板凳上待命代打；麥登也提到，若明年國聯沿用沒有指定打擊制，碰到重要的比賽，像是牽涉進入季後賽 的機會，他們可能會希望大谷能在場上，意味打算啟用大谷的第三刀，讓他在國聯主場賽事鎮守外野。

3日例行賽最後一戰，大谷敲出本季第46發全壘打，剛好來到100打點。