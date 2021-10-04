MLB／賈吉敲再見安打 洋基外卡戰打紅襪

洋基隊賈吉敲出再見安打。（美聯社）

大聯盟美聯外卡爭奪戰塵埃落定，洋基 靠「法官」賈吉（Aaron Judge）再見安打1：0險勝光芒，紅襪擊敗華盛頓國民，兩天後一戰定生死的外卡戰將上演世仇對決。

美國 聯盟兩張外卡名額競爭激烈，3日賽前紅襪、洋基、多倫多藍鳥、西雅圖水手隊都有機會。4隊中戰績最差的水手3：7不敵洛杉磯天使隊，提前出局，形成3搶2的局面。

藍鳥賽前落後紅襪、洋基一場勝差，必須贏球且指望其中一隊落敗，才有加賽分高下的機會。背水一戰的藍鳥全場4度開轟，12：4大勝來訪的金鶯隊，3連戰橫掃，結果因洋基、紅襪都在驚濤駭浪中贏球，而被擋在季後賽 門外。

在紐約，洋基與光芒打得難分難解，兩隊掛蛋到9局下，前8局僅敲一支安打的洋基攻占二、三壘後，賈吉揮出一記內野彈跳球，光芒二壘手洛威（Brandon Lowe）接到後傳本壘來不及觸殺跑者，洋基攻下關鍵一分，躲過3連戰遭橫掃命運。

這是賈吉生涯首支再見安打，助洋基連5季打進季後賽。

紅襪與洋基戰績都是92勝70敗，但本季兩隊對戰紅襪勝場較多，預定登場的美聯外卡戰「基襪對決」將在波士頓進行，勝方將在美聯分區系列賽對上享有主場優勢的光芒。