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MLB／補強有效 勇士連4季分區封王

體育新聞組／即時報導
勇士贏球確定在分區封王後，萊利（左）與弗里曼相擁慶祝。（美聯社）
勇士贏球確定在分區封王後，萊利（左）與弗里曼相擁慶祝。（美聯社）

美國職棒勇士隊30日以5：3擊敗費城人隊，連續四年在國家聯盟東區封王，也取得6連勝，季後賽對手也已確定是國聯中區冠軍的釀酒人隊。

爭取分區封王戰，勇士隊索勒（Jorge Soler）用生涯首支首局首打席全壘打揭開序幕，費城人隊先發投手吉布森（Kyle Gibson）成為苦主。

萊里（Austin Riley）也在4局下補上一發陽春砲，5局的安打帶有1分打點，也將比數拉開到5：0。

這樣的分差對安德森（Ian Anderson）來說已足夠，他投完前6局沒有失分，直到7局續投才被麥卡臣（Andrew McCutchen）敲出2分砲，所幸接手的牛棚只有在8局再掉1分。

勇士隊日前折損大批主力，王牌投手索洛卡（Mike Soroka）受傷、亞古納（Ronald Acuna Jr.）提前報銷、歐蘇納（Marcell Ozuna）家暴，在7月31日時還落後分區龍頭5場勝差。

但在交易大限前，勇士隊一口氣補進杜瓦（Adam Duvall）、索勒、羅沙里歐（Eddie Rosario）以及羅德里奎茲（Richard Rodriguez），搖身一變成為另一支球隊。

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