MLB／8三壘打+45轟 大谷翔平再創新猷

大谷擊出本季第8支三壘打。（路透）

「二刀流」球員大谷翔平 （Shohei Ohtani）28日才成為美聯第二位45支全壘打、25次盜壘俱樂部成員，29日在對陣遊騎兵隊的比賽中以一支三壘打再創下另一個里程碑。

這是大谷今年第8支三壘打，與亞利桑納響尾蛇當家外野手佩洛塔（David Peralta）並列全聯盟領先地位，也是自1980年名人堂成員施密特（Mike Schmidt）之後，第一位在單一賽季至少打出45支全壘打和8支三壘打的球員。

這支三壘打也讓大谷本季打點來到99。他在第六局的二壘打是本季第79支，僅次於多倫多藍鳥隊二壘手塞米恩（Marcus Semien）的85支。

過去無論美聯或國聯史上，至少單季45支全壘打和8支三壘打的球員都是名人堂成員，包括：萊斯（Jim Rice）、梅斯（Willie Mays）、馬修斯（Eddie Mathews）、班克斯（Ernie Banks）、福克斯（Jimmie Foxx）、迪馬喬（Joe DiMaggio）、鐵馬蓋瑞格（Lou Gehrig）和貝比魯斯（Babe Ruth）。

但值得注意的是，大谷是唯一一位單季在45支全壘打和8支三壘打之外，還有25次盜壘的球員。他本季至今45支全壘打排名第三，僅次於堪薩斯城皇家 捕手培瑞茲（Salvador Perez）的48支和多倫多藍鳥重砲小葛雷諾（Vladimir Guerrero Jr.）的46支。

當然，大谷今年23場先發主投表現也很出色，戰績9勝2負，防禦率3.18，在130又1/3局中投出156次三振。在現代棒球時代沒有任何球員以三壘打數領先全聯盟，同時當季投出最多三振次數。

大谷翔平本季不再登板先發主投，在2日與西雅圖展開的三場系列賽中將擔任指定打擊。

另外，大谷生涯4年首次得分破百，也是繼楚奧特（Mike Trout）前年跑回110分後，天使 近兩季首位得分達到100分的球員，楚奧特當時奪下美聯MVP。

大聯盟退役重砲坎塞柯（Jose Canseco）1998年效力藍鳥隊時，締造46轟、29盜紀錄，成為美聯首位單季45轟、25盜的球員，大谷相隔23年成為第2人，也是大聯盟史上第6人。

值得一提的是，坎塞柯1998年得98分、未達3位數，大谷成為美聯史上首位單季至少45轟、25盜、得100分的球員，未來4戰只要攻下兩分，打點也可破百。