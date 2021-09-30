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MLB／紅雀17連勝闖外卡 驟死戰對決巨人或道奇

體育新聞組／綜合報導
紅雀從9月12日起打出不可思議的17連勝，讓他們成功闖進季後賽。（美聯社）
紅雀從9月12日起打出不可思議的17連勝，讓他們成功闖進季後賽。（美聯社）

紅雀在主場以6：2擊敗日前在國聯中區封王的釀酒人，締造超狂17連勝紀錄，戰績來到88勝69敗，確定取得國聯第二個外卡席次，並將在驟死賽中對上巨人或道奇

9月初時，國聯第二個外卡席位是由紅人和教士爭奪，不過，紅雀突然殺出重圍，拉出一波17連勝，輾壓教士的3勝12敗和紅人的7勝9敗。

紅雀究竟為什麼能做到17連勝？據《Yahoo Sports》報導，他們在連勝的過程中，得分、自責分率都領先聯盟各隊，而且陣中強打棒都正好近況火熱，高史密特（Paul Goldschmidt）打擊三圍達 0.383/0.472/0.850、亞瑞納多（Nolan Arenado）0.281/0.364/0.561、貝德（Harrison Bader）.400/.429/.750、歐尼爾（Tyler O'Neill）0.313/0.357/0.672。

隨著紅雀確定奪下外卡第二，國聯季後賽幾乎大勢底定。釀酒人日前在中區封王，勇士在東區領先第二名的費城人3.5場勝差。而西區巨人和道奇其中落敗的一方得落到外卡，在10月6日與紅雀進行驟死賽；相反地，勝方將對上外卡驟死賽的獲勝者，釀酒人則將面對勇士或費城人。

勇士 費城 道奇

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