MLB／全壘打砲轟親哥 席摩兄弟鬩牆 寫下大聯盟紀錄

印地安人27日以8:3擊敗皇家 隊,B.席摩(Bradley Zimmer)第8局敲出陽春砲,狙擊大2歲的親哥哥K.席摩(Kyle Zimmer),寫下大聯盟史上第4度「兄弟砲轟兄弟」,B.席摩開轟卻讓哥哥成為苦主,賽後也說:「心情很複雜」。

兄弟倆本季在大聯盟場上曾交手2打席,三振、保送各1,第3度遭逢發生在27日,K.席摩8局登板面對的首位打者就是自己的弟弟,B.席摩將一記84.5哩的偏低滑球掃成右外野陽春砲。

Bradley Zimmer hit a homer off his brother Kyle Zimmer.



