MLB／全壘打砲轟親哥 席摩兄弟鬩牆 寫下大聯盟紀錄

B.席摩第8局敲出陽春砲。（路透）

印地安人27日以8：3擊敗皇家 隊，B.席摩（Bradley Zimmer）第8局敲出陽春砲，狙擊大2歲的親哥哥K.席摩（Kyle Zimmer），寫下大聯盟史上第4度「兄弟砲轟兄弟」，B.席摩開轟卻讓哥哥成為苦主，賽後也說：「心情很複雜」。

兄弟倆本季在大聯盟場上曾交手2打席，三振、保送各1，第3度遭逢發生在27日，K.席摩8局登板面對的首位打者就是自己的弟弟，B.席摩將一記84.5哩的偏低滑球掃成右外野陽春砲。

Bradley Zimmer hit a homer off his brother Kyle Zimmer.



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「我只能說心情很複雜。」B.席摩表示，先前的交手被哥哥解決，這次自己想討回來，開轟有點彌補回來的感覺，「但我不會因為從我哥手中開轟而覺得驕傲，希望我們有一天能在同隊打球，我更想要和他在同一隊。」

根據統計，這僅是現代棒球（1900年）以來第4次出現「兄弟砲轟兄弟」，前3次依序為1904年10月7日史托瓦兄弟（George Stovall、Jesse Stovall）、1933年7月19日法瑞爾兄弟（Rick Ferrell、Wes Ferrell）及1975年5月29日尼可羅兄弟（Joe Niekro、Phil Niekro）。