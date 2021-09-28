我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

殺死東三省人？中國東北的「暴力硬停電」風暴

中加人質外交落幕 美最大收穫：加拿大歸隊了

MLB／全壘打砲轟親哥 席摩兄弟鬩牆 寫下大聯盟紀錄

記者陳宛晶／綜合報導
B.席摩第8局敲出陽春砲。（路透）
B.席摩第8局敲出陽春砲。（路透）

印地安人27日以8：3擊敗皇家隊，B.席摩（Bradley Zimmer）第8局敲出陽春砲，狙擊大2歲的親哥哥K.席摩（Kyle Zimmer），寫下大聯盟史上第4度「兄弟砲轟兄弟」，B.席摩開轟卻讓哥哥成為苦主，賽後也說：「心情很複雜」。

兄弟倆本季在大聯盟場上曾交手2打席，三振、保送各1，第3度遭逢發生在27日，K.席摩8局登板面對的首位打者就是自己的弟弟，B.席摩將一記84.5哩的偏低滑球掃成右外野陽春砲。

「我只能說心情很複雜。」B.席摩表示，先前的交手被哥哥解決，這次自己想討回來，開轟有點彌補回來的感覺，「但我不會因為從我哥手中開轟而覺得驕傲，希望我們有一天能在同隊打球，我更想要和他在同一隊。」

根據統計，這僅是現代棒球（1900年）以來第4次出現「兄弟砲轟兄弟」，前3次依序為1904年10月7日史托瓦兄弟（George Stovall、Jesse Stovall）、1933年7月19日法瑞爾兄弟（Rick Ferrell、Wes Ferrell）及1975年5月29日尼可羅兄弟（Joe Niekro、Phil Niekro）。

K.席摩。（Getty Images）
K.席摩。（Getty Images）

MLB 皇家

上一則

MLB／史丹頓天天開砲…洋基橫掃紅襪 站穩外卡榜首

下一則

NBA／吉諾布里回鍋馬刺 波波維奇：老婆不想他待在家

延伸閱讀

MLB／史丹頓天天開砲…洋基橫掃紅襪 站穩外卡榜首

MLB／史丹頓天天開砲…洋基橫掃紅襪 站穩外卡榜首
MLB／乖寶寶生氣了 大谷翔平自責丟分 怒砸球棒

MLB／乖寶寶生氣了 大谷翔平自責丟分 怒砸球棒
MLB／史丹頓對紅襪連3戰開轟 洋基獨居美聯外卡榜首

MLB／史丹頓對紅襪連3戰開轟 洋基獨居美聯外卡榜首
MLB／紅雀不知輸球滋味 16連勝 國聯70年最猛

MLB／紅雀不知輸球滋味 16連勝 國聯70年最猛

熱門新聞

石智勇（右）求婚成功。（視頻截圖）

舉重／3塊金牌掛女友脖子 奧運冠軍石智勇求婚成功

2021-09-23 23:13
美網公開賽冠軍、18歲英國網球小將瑞度卡努配戴了價值約1萬7000英鎊的Tiffany & Co.耳環，並穿上香奈兒（Chanel）黑白套裝出席紐約大都會博物館慈善晚宴（Met Gala）。美聯社

網球／瑞度卡努名利雙收 Tiffany送上逾10萬肥約和珠寶

2021-09-23 08:40
莎拉波娃與小威(左)合影。（取材自推特）

網球／莎娃自傳揭當年「小威恨我」如今曬照心結不再

2021-09-21 20:40
福原愛大讚中國全運會桌球賽水準高。(取材自微博)

福原愛狂讚中國全運會像看奧運 微博網友喊話：回來吧

2021-09-23 00:55
烏克蘭挑戰者烏希克（右）獲裁判一致判定技壓英國拳王約書亞（左）。（路透）

拳擊／重量級拳王換人當 約書亞「爆冷」讓出金腰帶

2021-09-26 07:34
維金斯因宗教因素堅持不接種疫苗，聯盟也否決他提出的宗教豁免權，新賽季恐無法在主場出賽。(歐新社)

NBA／不打疫苗進不了自家主場 維金斯恐丟315萬

2021-09-25 08:32

超人氣

更多 >
布里斯堡女兵遭阿富汗難民輪暴 德州居民痛批政府

布里斯堡女兵遭阿富汗難民輪暴 德州居民痛批政府
紐約華男陳屍公寓 傳情婦在新墨西哥州落網

紐約華男陳屍公寓 傳情婦在新墨西哥州落網
港媒爆華爾街大佬替美中政府傳話 成「季辛吉翻版」

港媒爆華爾街大佬替美中政府傳話 成「季辛吉翻版」
她合照伸鹹豬手襲胸 迪士尼樂園演員變臉勒令「離開」

她合照伸鹹豬手襲胸 迪士尼樂園演員變臉勒令「離開」
國務院發言人「突破性感染」 布林肯接觸密切 幸檢測陰性

國務院發言人「突破性感染」 布林肯接觸密切 幸檢測陰性