MLB／史丹頓對紅襪連3戰開轟 洋基獨居美聯外卡榜首

史丹頓對紅襪3戰天天開轟。（路透）

洋基 隊「怪力男」史丹頓（Giancarlo Stanton） 又轟了，26日在波士頓 芬威球場對紅襪3連戰最後一戰，8局上轟出左外野兩分全壘打，幫助洋基6：3獲勝，美聯外卡排名獨居榜首。

紅襪本季最後一次對決世仇洋基，這次主場3連戰很關鍵，連續3場比賽觀眾人數都超過3萬6000人，結果爆滿球迷天天看到輸球場面，也讓洋基拚出最近6連勝，外卡排名掉到第2，損失十分慘重。

洋基此役打完前7局2：3落後，8局上賈吉（Aaron Judge）兩分打點二壘打超前比數，史丹頓追加左外野兩分砲，再度把球轟出「綠色怪物」全壘打牆，本季第34轟讓宣告紅襪3連敗命運。

GIANCARLO STANTON OH MY GOD pic.twitter.com/wzINpQXM8q — Eric Hubbs (@BarstoolHubbs) September 27, 2021

史丹頓對紅襪3戰天天開轟，合計12個打數揮出7支安打，包括3支全壘打，一共攻下10分打點，讓紅襪投手群苦不堪言，他說：「這麼重要的時刻，一定要做好充足準備，絕對不能害怕，才不會被對手逮到偷襲的機會。」

洋基過去只有曼托（Mickey Mantle）對紅襪3連戰攻下10分打點，也只有迪馬喬（Joe DiMaggio）對紅襪3連戰連續3場開轟，史丹頓一口氣追上兩位名人堂前輩的成就。

大聯盟本季賽事將在10月4日落幕，美聯外卡形成5搶2的局面，洋基、紅襪仍在安全名單中，排名第3到第5的藍鳥、水手、運動家隊，最多落後紅襪3場勝差，球季賽最後一周還有機會。