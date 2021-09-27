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MLB／乖寶寶生氣了 大谷翔平自責丟分 怒砸球棒

記者陳宛晶／綜合報導

7局上挨轟丟掉的分數，大谷翔平無法幫自己討回來，向來是乖寶寶的他，在7局下出現微怒砸球棒的動作引起關注，而大谷賽後解釋：「比分在最後被追上，我覺得我有責任。」

天使26日在鈴木清第2局的陽春砲帶領下先馳得點，唯一的分數支援在7局失守，大谷的全場第105球被克蘭尼奇（Jarred Kelenic）扛出陽春砲，水手進一步在8局攻下4分，終場以5：1擊敗天使。

大谷翔平罕見動怒。（美聯社）
大谷翔平罕見動怒。（美聯社）

引起關注的畫面出現在7局下，天使的攻勢打到第9棒佛列契（David Fletcher）的一壘方向界外接殺結束，在一旁準備的大谷，看到這個半局結束、沒有打擊機會後，回身在板凳區內以球棒敲了板凳幾下。

大谷表示，他很希望7局也能把失分壓制在0分，也曾想過8局無失分的內容，但最終掉了那1分，導致比賽被追平、最終輸球，他認為自己也必須負起責任。

大谷以高標檢視自己的表現，但總教練麥登（Joe Maddon）給出高度讚賞，大谷今天的投球內容出色且穩定，「投起球來的感覺，就像是真王牌，今天的投球內容水準很高，又是一場出色的演出。」

天使 大谷翔平

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