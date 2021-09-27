MLB／7局丟1分飆10K 大谷翔平仍無緣10勝

大谷翔平第3度挑戰單季10勝失利。（Getty Images）

大谷翔平 26日第3度挑戰單季10勝失利，先發7局僅失1分、送出10次三振，遭克蘭尼奇（Jarred Kelenic）敲出陽春砲，打線僅給他1分火力，大谷以無關勝敗退場，天使 終場以1：5不敵水手隊。

大谷本季已有9勝、45轟，挑戰成為近103年來第一位單季勝投、開轟都雙位數的球員，隨著球季越近尾聲，追逐紀錄的時間壓力也越大。

大谷開賽面對首位打者克勞佛（J.P. Crawford）就被敲出安打，但接下來展現壓制力，連續解決12人次，直到第5局才再度被敲安打。

捕手鈴木清在第2局敲出陽春砲，也是大谷獲得僅有的分數支援，他投到第7局，一記失投85哩滑球遭到掌握，克蘭尼奇掃出右外野追平陽春砲。

大谷最終以112球先發投完7局，被敲5安打、失1分，送出10K、沒有保送，賽後防禦率3.18，「打者翔平」則是3打數敲出1安打。

水手7局追平後，進一步在8局攻下4分逆襲戰局，弗萊利（Jake Fraley）在滿壘時敲出二壘打清壘，為戰局定調。

雖然無緣10勝，但大谷還是取得一項「135年來第一人」，此役10次三振入袋後，本季已累積156K，他是現代棒球第一位單季奪三振、壘打數都達150的球員。

大聯盟過去曾有4人完成這項紀錄，全數都發生在1880年代，前一次出現為1886年卡魯瑟斯（Bob Caruthers）、佛茲（Dave Foutz）同年締造，而大谷的出現，讓大聯盟相隔135年再寫這項罕見紀錄。

大谷本季擔任打者時，也吞下183次三振，他同時也是史上第一位同一季投、打都150K以上的球員。