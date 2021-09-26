MLB／只掉1分就贏不了 大谷翔平3度叩關10勝失利

大谷翔平第三度挑戰單季10勝失利。 美聯社

單季10勝，真的是難以跨過的門檻，大谷翔平 今天第3度挑戰失利，先發7局僅失1分、送出10次三振，遭克蘭尼奇（Jarred Kelenic）敲出陽春砲，打線僅給他1分火力，大谷以無關勝敗退場，天使 終場以1：5不敵水手隊。

大谷本季已有9勝、45轟，挑戰成為近103年來第一位單季勝投、開轟都雙位數的球員，前兩次分別在11月投3.1局失6分（敗投）、20日投8局失2分（無關勝敗），隨著球季越近尾聲，追逐紀錄的時間壓力也越大，此役是第3度叩關。

大谷開賽面對首位打者克勞佛（J.P. Crawford）就被敲出安打，但接下來展現壓制力，連續解決12人次，直到第5局才再度被敲安打。

捕手鈴木清在第2局敲出陽春砲，也是大谷獲得僅有的分數支援，他投到第7局在自己的第105球出事，一記失投85哩滑球遭到掌握，克蘭尼奇掃出右外野追平陽春砲。

大谷最終以112球先發投完7局，被敲5安打、失1分，送出10K、沒有保送，賽後防禦率3.18，「打者翔平」則是3打數敲出1安打

水手7局追平後，進一步在8局攻下4分逆襲戰局，弗萊利（Jake Fraley）在滿壘時敲出二壘打清壘，為戰局定調。

3度追逐單季10勝失利後，大谷挑戰紀錄恐怕已無退路，天使只剩6場比賽，球季最後一戰正好是一周後再度面對水手。