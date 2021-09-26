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MLB／太興奮衝上投手丘 狗狗「球僮」暴紅

體育新聞組／綜合報導
菜鳥在比賽中「亂入」畢吉歐打擊。（取材自推特）
菜鳥在比賽中「亂入」畢吉歐打擊。（取材自推特）

美國職棒小聯盟3A賽事日前出現不速之客，比賽一度中斷，原來是客串球僮的黃金獵犬太過興奮，跑上投手丘。這個意外的可愛畫面登上美國主要媒體的社群版面。

場景發生在多倫多藍鳥3A的水牛城野牛隊（Buffalo Bisons）主場，台灣投手王建民2013年曾效力於此，出賽9場拿下4勝3敗。雖然22日主場球隊輸球，但開賽不久發生的插曲，卻讓這隻黃金獵犬知名度大增。

野牛隊1局下進攻，2出局，輪到名人堂球星之子畢吉歐（Cavan Biggio）打擊時，名叫「菜鳥」魯吉（Rookie）大狗突然闖入投手與打者之間，到投手丘上晃了一圈之後，被叫回三壘側的休息區。

魯吉與野牛隊算是因為疫情而結緣。牠原是另一支小聯盟球隊翠登轟雷（Trenton Thunder）的狗球僮。

今年藍鳥大聯盟隊伍因為加拿大防疫規定，無法在多倫多主場比賽，借用位在紐約州的野牛隊薩蘭球場（Sahlen Field）當主場，小聯盟3A的野牛隊另覓場地，有幾場到新澤西州的轟雷球場比賽，也因此與魯吉結緣。

藍鳥隊7月底歸巢多倫多，漂泊在外的野牛隊也在8月回歸主場，日前迎戰費城人3A的理海谷鋼鐵豬（Lehigh Valley IronPigs），舉辦狗狗主題日，來自紐澤西州的魯吉擔綱球僮，比賽時在場邊待命，幫打者撿球棒。

一局下的這段小插曲，中斷比賽不到1分鐘，卻讓首次在野牛主場亮相的魯吉爆紅，大聯盟官網和全國性的媒體ESPN、運動畫刊、美國雅虎運動網站、看台報告等社群都轉貼了這個畫面，影片觀看數破百萬。

大聯盟官網打趣稱「魯吉升上3A當球僮，但大家都不知道他想要上場投球」。擁有1萬多粉絲的魯吉推特帳號則貼出道歉啟事，秀出他與畢吉歐的合照。

社群小編從魯吉的角度出發，寫道「不好意思，昨晚野牛隊的比賽，在我的好朋友畢吉歐打擊的時候，我跑進去了球場。可以再度在場上撿球棒，我實在太興奮了，希望畢吉歐和藍鳥隊不要生我的氣」。

社群 美國 新澤西州

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