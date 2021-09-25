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MLB／紅雀13連勝 再現同季3人30轟

體育新聞組╱綜合報導
歐尼爾（右）和戈爾史密特（左）同日擊出本季第30支全壘打。（路透）
歐尼爾（右）和戈爾史密特（左）同日擊出本季第30支全壘打。（路透）

紅雀隊的連勝場次24日再推升至13場，重砲手歐尼爾（Tyler O'Neill）不讓戈爾史密特（Paul Goldschmidt）第三局本賽季第30支全壘打專美於前，在第五局把球打出場外，本季全壘打數也來到30支。

另一位已達到30支全壘打紀錄的隊友是三壘手亞瑞納多（Nolan Arenado）。在紅雀隊史上，只出現過一次三人同季擊出30支全壘打：2004年的「生化人」普荷斯（Albert Pujols）、愛德蒙斯（Jim Edmonds）和羅倫（Scott Rolen）。

紅雀隊24日雙重賽首場以8：5擊敗小熊隊，將連勝紀錄擴大到13場；再一勝就可追平1935年創下的14連勝隊史紀錄。

這場勝利給紅雀隊更多喘息空間，寄望能搶下國聯第二張外卡席位。它目前領先費城人隊5場勝差，但未來還有10場比賽。

紅雀隊之前四連戰橫掃釀酒人隊。在23日最後一場王牌投手韋恩萊特（Adam Wainwright）先發4局就失5分退場，但在第四局三振掉烏利亞斯（Luis Urias）後，完成生涯2000K的里程碑，也加入名人堂球員吉布生（Bob Gibson）的行列，成為紅雀隊史唯二能做到此創舉的球員，也是現役第九位。

費城

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