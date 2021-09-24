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MLB／紅雀12連勝 39年來最長 韋恩萊特完成2000K

體育新聞組 / 綜合報導
韋恩萊特完成生涯2000K的里程碑。（路透）
韋恩萊特完成生涯2000K的里程碑。（路透）

紅雀和釀酒人四連戰23日進入到尾聲，前三戰皆由紅雀拿下了勝利，此役前四局結束反倒由釀酒人以5:0佔上風，不過紅雀隨後狂砍8分其中包括戈爾史密特(Paul Goldschmidt)的雙響炮，最終紅雀以8：5橫掃釀酒人，同時也收下近期的12連勝。

此役紅雀派出陣中王牌韋恩萊特（Adam Wainwright），不料韋恩萊特慘遭吃鱉，才投4局就失5分退場，12連勝的紀錄看似將被中斷，所幸紅雀的打者相當給力，七局上靠著串聯攻勢外加戈爾史密特兩分打點的全壘打將比分追平，九局上戈爾史密特再敲一發紅不讓，替紅雀添加保險分。

賽後韋恩萊特不忘大力稱讚隊友，「他們今天救了我，戈爾史密特擊中許多好球所以我在他的頭頂上給了他一個吻，我不在乎誰知道。」

對韋恩萊特來說此役無疑是雙喜臨門，在第四局三振掉烏利亞斯（Luis Urias）後，他完成生涯2000K的里程碑，也加入名人堂球員吉布生（Bob Gibson）的行列，成為紅雀隊史唯二能做到此創舉的球員，也是現役第九位。

紅雀39年來首次出現12連勝的佳績，若想要挑戰球隊在1935年所創下的隊史紀錄，那還需要二連勝。目前紅雀也還領先費城人有4.5場勝差，暫時在國聯外卡排名第二。

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