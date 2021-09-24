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MLB／連2年進季後賽 白襪創隊史紀錄

體育新聞組／綜合報導
白襪隊史首度連兩年打進季後賽。（路透）
白襪隊史首度連兩年打進季後賽。（路透）

芝加哥白襪隊確定重返季後賽。在23日雙重賽首場以7：2擊敗克利夫蘭印第安人隊後，白襪隊成為第一支2021年賽季奪得分區冠軍的MLB球隊。

白襪看板球星安德森（Tim Anderson）首局就擊出陽春砲，領先克利夫蘭；二年級生羅伯特（Luis Robert）和主砲希曼尼茲（Eloy Jimenez）第二局接力打出全壘打，讓白襪隊早早就以3：0領先。

第二局如虹氣勢未絕，在兩人在壘之際，安德森再次擊出全壘打，讓白襪隊以6：0領先。至此勝負底定，這是芝加哥白襪隊本季第86場勝利。

在上賽季打進季後賽後，本賽季開打之初白襪隊就被看好可望奪得分區冠軍。23日也是隊史上自1901年創建以來首度連續兩年打進季後賽。

這也是名人堂教頭拉魯薩（Tony La Russa）自1983年以來第一次帶領白襪隊進入季後賽。在1986年被解雇前，拉魯薩曾執教白襪隊9個賽季。之後他贏得3次世界大賽冠軍，一次在奧克蘭運動家隊，另兩次是聖路易斯紅雀隊。

在23日贏球後，拉魯薩明確表示他相信白襪隊可以一路走下去。

例行賽還剩大約10天，白襪隊可能會在美聯分區系列賽迎戰休士頓太空人隊。不過對戰組合還是會有變化。

坦帕灣光芒隊目前領先太空人隊2.5場，暫居美聯龍頭。兩支球隊將自9月28日起進行3場系列賽，太空人隊有機會超越光芒隊後來居上。如果真是如此，白襪隊將在美聯分區賽遇上去年美聯冠軍光芒隊。

太空人 季後賽 芝加哥

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