MLB／小葛雷諾棒子燙 仍難搶大谷MVP…官網：今年不尋常

大谷翔平於大聯盟官網自辦投票中，再度高票當選美聯MVP。（路透）

天使 隊二刀流巨星大谷翔平 本季的強投豪打成績不斷刷新歷史紀錄，他的亮眼表現也再度獲得肯定，大聯盟官網21日進行年度MVP自辦投票 ，大谷翔平得到56張第一名選票，遙遙領先近期手感火燙的藍鳥重砲小葛雷諾（Vladimir Guerrero Jr.），官網也以今年是「不尋常的賽季」解釋為何小葛雷諾無法擊敗大谷。

官網日前公布MVP最新票選結果，大谷翔平繼8月份拿下多達91張第一名選票，高票當選美聯MVP後，這回拿下56張第一名選票，依然是專家們心中MVP不二人選；第二名是藍鳥重砲小葛雷諾，獲得15張第一名的選票，第三名為藍鳥希米恩（Marcus Semien）。

官網提到，雖然上回大谷翔平獲得9成第一名選票，這次得票率下滑至78.9％，而且失去全壘打王寶座，天使隊戰績也低於5成，但年度MVP的獎項可能仍為大谷翔平的囊中物。因為他不僅在進攻端有44轟、23次盜壘成功、OPS+154美聯第三名的表現；投球方面，在至少投120局的投手中，ERA+135為美聯第八、三振率28.9％為美聯第五，投、打兩端的勝利貢獻值（WAR）總和更高達8，領先大聯盟群雄。

而藍鳥重砲小葛雷諾今年也迎來大爆發，他本季目前為止共敲46轟、180支安打、打擊率.321、得分119、壘打數345，這些數據都是全聯盟第一，攻擊指數1.029也是美聯最高。官網表示，在一個「尋常的」賽季中，小葛雷諾無疑會是年度最有價值球員。

但接著提到，今年是個不尋常的賽季，同時也是不尋常的MVP競爭。因為大谷翔平屢屢打破歷史紀錄的表現，可能會讓他比小葛雷諾更有機會奪下美聯年度MVP。