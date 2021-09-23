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MLB／美奧運銀牌英雄 7人登大聯盟

體育新聞組 / 綜合報導
萊恩初次在大聯盟登板。（美聯社）
萊恩初次在大聯盟登板。（美聯社）

東京奧運棒球項目美國隊雖在金牌戰不敵地主日本摘銀，但陣中有7位老將或新秀經奧運洗禮後，都在9月份重返或首次登上大聯盟舞台，更有不少投手投出優異成績。

萊恩（Joe Ryan）在農場潛力新秀排名第六，9月初他披雙城隊戰袍在大聯盟初登板，日前對印地安人先發以7局無失分好投拿下生涯首勝，目前出賽3場，1勝1敗，防禦率僅2.12。

印地安人隊高斯（Anthony Gose）其實已有5年大聯盟經歷，只是他當時是一名外野手，2017年決定棄打從投，相隔5年後，終於如願以投手身分重返大聯盟。他對皇家中繼1.2局被敲1安打失1分，還飆出超過100英哩的火球，並三振目前的全壘打王培瑞茲（Salvador Perez）。

光芒頭號潛力新秀巴茲（Shane Baz）則是生涯初登板就對上近況火熱的藍鳥，先發5局僅被敲2支陽春砲，失2分，還送出5K，未投出保送，還以99.5英哩速球三振另一名全壘打王小葛雷諾（Valdimir Guerrero Jr.）。

美國奧運代表隊今年的掌旗官阿爾瓦雷茲（Eddy Alvarez）於2014年冬季奧運競速滑冰奪銀，成為史上第6位在夏奧、冬奧都有奪牌的選手。去年艾瓦瑞茲在馬林魚升上大聯盟，不過僅出賽12場，今年9月他重返大聯盟，日前更擊出生涯首轟。而28歲的新人羅培茲已在紅襪小聯盟苦蹲9年，也同樣在9月升上大聯盟。

曾效力洋基的36歲老將羅伯森（David Robertson）奧運過後隨即與光芒簽約，相隔2年如願重返大聯盟；而征戰日本職棒8年的迪克森（Brandon Dickson）今年也與老東家紅雀簽約，9月份睽違9年再度於大聯盟出賽。

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