MLB／大谷翔平第45轟出爐 停9場趕進度 差全壘打王1轟

全壘打進度停滯了9場比賽，天使隊日籍好手大谷翔平21日總算再開轟。（路透）

全壘打進度停滯了9場比賽，天使 隊日籍好手大谷翔平 21日總算再開轟，面對太空人 隊之戰在8局下敲出陽春砲、本季第45轟，幫助球隊拿下第5分，可惜終場仍以5：10落敗。

大谷翔平今天擔任先發第二棒、指定打擊，前兩打席都出局，直到6局下才敲出一支右外野安打，終止近11打席未敲安。

8局下大谷把球打得更遠，面對太空人隊中繼投手哈維耶（Cristian Javier）投出的93.8哩內角速球，一棒轟出右外野全壘打牆，本季第45轟出爐。

天使隊今天得分都來自全壘打，在大谷翔平開轟之前，梅菲爾德（Jack Mayfield）有一發陽春砲，戈瑟蘭（Phil Gosselin）則敲出三分砲，但投手陣失分過多難以填補，前6局就丟掉10分。

大谷翔平今天總計4打數2安打，有1打點、2得分，打擊率上升到2成57，自9月11日後，相隔9場再次開轟。

大谷雖然全壘打進度再次啟動，但這段乾旱期，已讓他從全壘打王掉到聯盟第三，不過距離並列第一的藍鳥隊小葛雷諾（Vladimir Guerrero Jr.）、皇家隊培瑞茲（Salvador Perez）也只差1轟。