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MLB／培瑞茲46轟寫捕手單季新高 超越名人堂班奇紀錄

體育新聞組╱綜合報導
皇家隊鐵捕培瑞茲本季第46轟出爐。 (Getty Images)
皇家隊鐵捕培瑞茲本季第46轟出爐。 (Getty Images)

皇家隊鐵捕培瑞茲（Salvador Perez）本季第46轟20日出爐，超越名人堂球星班奇的紀錄，成為大聯盟史上單季最多轟捕手，生涯前10季最多僅27轟的他，對於猛爆性成長的全壘打數字，也直呼不可思議。

影音來源：YouTube

培瑞茲在明星賽前21轟，相較當時全壘打榜前兩位大谷翔平33轟、小葛雷諾28轟，沒有太多人注意到培瑞茲的競爭力，但他在下半季趕進度的步伐超驚人。

皇家20日在雙重賽分別以7比2、4比2擊敗印地安人隊，培瑞茲在第一戰第五局敲出兩分砲，以第46轟追上小葛雷諾，並列全壘打榜領先；印地安人台將張育成第一戰未出賽，第二戰擔任先發3壘手，3打數吞下三次三振。

單季至少75%賽事擔任捕手出賽的最多轟紀錄，原是1970年班奇45轟，培瑞茲一舉跨過名人堂前輩樹立的障礙。

班奇轉推多則培瑞茲改寫自己紀錄的文章、影片，他說：「我知道我的紀錄終會有被打破的一天，恭喜培瑞茲，一位好人、一位好捕手」。

培瑞茲表示，過去從來不曾單季30轟，本來目標是30轟、100分打點，這一切就像是美夢成真。

培瑞茲本季擔任捕手敲出31轟，其餘則是擔任指定打擊時敲出，距離1999年遊騎兵隊羅德里奎茲蹲捕時35轟的美聯紀錄，差距4轟也有機會挑戰。

皇家隊鐵捕培瑞茲本季第46轟出爐。 (路透)
皇家隊鐵捕培瑞茲本季第46轟出爐。 (路透)

皇家 大谷翔平 YouTube

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