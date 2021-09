MLB／培瑞茲46轟 正式接棒史上最會全壘打捕手

皇家 隊鐵捕培瑞茲(Salvador Perez )20日正式成為史上最會轟捕手,他的本季第46轟出爐,超越名人堂捕手班奇(Johnny Bench)的紀錄,現年73歲的班奇也透過推特 送上恭喜。

培瑞茲本季轟出驚奇,明星賽前21轟的他,在賽季後半趕進度,今天面對印地安人隊雙重賽的第1戰,於第5局炸裂兩分這,他的第46轟追上藍鳥隊小葛雷諾(Vladimir Guerrero Jr. ),也助隊以7:2贏球;皇家晚場再以4:2獲勝,張育成在此戰擔任先發三壘手,3打數吞下3K。

