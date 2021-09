MLB／馬林魚菜鳥跑過頭「徒手接殺」對手看傻眼

馬林魚20日打到延長10局,靠對手奉送再見暴投以8:7擊敗國民隊,菜鳥外野手桑契斯(Jesús Sánchez)超搶戲,此役不僅有全壘打演出,還有一記神乎其技的徒手接球。

這記精彩守備出現在4局上,湯瑪斯(Lane Thomas)打向右外野邊線,桑契斯一路狂奔過去卻跑過了頭,只見他伸出沒戴手套的右手,神奇地接住了這球,完成這記徒手接殺,不僅湯瑪斯看傻眼,桑契斯自己的表情也充滿了驚喜。

Jesus Sanchez, a half inning after hitting a game-tying home run, just caught a fly ball barehanded after overrunning the ball.#Marlins pic.twitter.com/ko1w3uLOpc