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MLB／馬林魚菜鳥跑過頭「徒手接殺」對手看傻眼

記者陳宛晶／綜合報導
馬林魚菜鳥外野手桑契斯。（Getty Images）
馬林魚菜鳥外野手桑契斯。（Getty Images）

馬林魚20日打到延長10局，靠對手奉送再見暴投以8：7擊敗國民隊，菜鳥外野手桑契斯（Jesús Sánchez）超搶戲，此役不僅有全壘打演出，還有一記神乎其技的徒手接球。

這記精彩守備出現在4局上，湯瑪斯（Lane Thomas）打向右外野邊線，桑契斯一路狂奔過去卻跑過了頭，只見他伸出沒戴手套的右手，神奇地接住了這球，完成這記徒手接殺，不僅湯瑪斯看傻眼，桑契斯自己的表情也充滿了驚喜。

「我只是拚了命的跑去追那球，我看了一下牆的距離，再看球時發現自己完全跑過頭了。」桑契斯表示，「我的左手沒有任何機會接到這球，所以我伸出右手，突然就接到了。」

桑契斯此役不僅有神奇守備，還在3局下敲出兩分砲，7局的安打也幫助馬林魚延續攻勢，串聯起3分大局，兩隊打完7局形成7：7平手，就以這個比分進入延長賽。

比賽在10局下迎來錯愕的結局，國民投手克雷（Sam Clay）只用3球結束比賽，先是故意四壞保送桑契斯，開局就在二壘的奇斯霍姆（Jazz Chisholm）盜上三壘，隨後因克雷的再見暴投跑回分數。

奇斯霍姆表示，自己很喜歡在突破僵局開局站在二壘，感覺體內腎上腺素暴衝，「當他們跟我說要我去二壘，我就覺得很興奮，我的反應就像是『你們真的要給我這個機會嗎？好喔！我要去！』。」

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