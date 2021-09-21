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MLB／貝茲幫對手要回首轟球 暖心舉動謙稱受小布啟發

體育新聞組 / 綜合報導
紅人隊菜鳥佛里朵代打敲出生涯首轟，道奇隊外野手貝茲（圖）主動替他要回紀念球，還回贈球迷簽名球棒，暖心舉動大受好評。（Getty Images）
紅人隊菜鳥佛里朵代打敲出生涯首轟，道奇隊外野手貝茲（圖）主動替他要回紀念球，還回贈球迷簽名球棒，暖心舉動大受好評。（Getty Images）

道奇隊外野手貝茲（Mookie Betts）19日主動向球迷要回紅人隊菜鳥佛里朵（TJ Friedl）的生涯首轟紀念球，隨後更以自身簽名球棒回贈，暖心舉動獲得對方球員、教練一致好評，不過他謙虛地回應，這是已故NBA傳奇球星布萊恩（Kobe Byant）帶給他的啟發。

大聯盟生涯僅第2次出賽的26歲紅人隊外野手佛里朵，在6局代打建功，從道奇隊投手岡索林（Tony Gonsolin）手中敲出右外野方向陽春砲，生涯首安就是一發全壘打。當時鎮守右外野的貝茲也發現這顆球對佛里朵而言別具紀念意義，於是他走向全壘打牆向球迷要回這顆球，「我跟他說：『我會再丟球給你，但這是他（佛里朵）的第一發全壘打，你可以把球丟回來嗎？』他也沒有猶豫就給我了。」

「我本來是想丟另外一顆球給他，但後來決定給出球棒，這是他可能會永生難忘的東西。」7局下輪到道奇守備時，只見貝茲手拿一支親筆簽名球棒送給剛才撿到全壘打球的球迷，賽後他解釋自己在場上做這個舉動時想到已故湖人隊球星布萊恩。

「我記得之前和Kobe聊天時，他提醒我，當比賽結束、你離開賽場時，有人知道你是什麼樣的人、有人認可你（才是最重要的），這就是能為其他人生命帶來影響的一種方式。我不是為了鏡頭才這麼做的，之所以會這麼做，是因為他（球迷）什麼都沒問就把球丟回來了。」

佛里朵開轟後在休息室被告知紀念球是貝茲向球迷要回來的，7局又親眼看到貝茲將球棒送給球迷，賽後他感動地說：「他對我做的一切真的令人不敢置信。」

紅人隊教頭貝爾（David Bell）也盛讚貝茲：「我不認識他，但這個行為說明了他是怎麼樣的人、怎麼樣的球員，今天總算親眼見證到別人口中的他了，在比賽如此激烈的過程中，還可以無私替別人著想，設想得如此周全，太不可思議了。」

紅人隊菜鳥佛里朵（圖）代打敲出生涯首轟，道奇隊外野手貝茲主動替他要回紀念球，還回...
紅人隊菜鳥佛里朵（圖）代打敲出生涯首轟，道奇隊外野手貝茲主動替他要回紀念球，還回贈球迷簽名球棒，暖心舉動大受好評。（路透）

道奇 湖人 NBA

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