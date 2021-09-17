MLB／培瑞茲也敲45轟 超車大谷翔平 追平2紀錄

培瑞茲對戰運動家再度開轟，這是他本季第45發全壘打，超車天使大谷並追平藍鳥小葛。（美聯社）

在下半季狂轟猛炸的皇家 捕手培瑞茲（Salvador Perez），16日對戰運動家再度開轟，這是他本季第45發全壘打，追上藍鳥小葛雷諾（Vladimir Guerrero Jr.）並列聯盟全壘打王，也追平大聯盟捕手單季最多轟紀錄！

擔任第三棒的培瑞茲在第一局就夯出2分砲，為球隊先馳得點，可惜這也是皇家全場唯一分數，接下來8個半局遭到運動家投手群封鎖，終場就以2：7輸球。

皇家雖然落敗，但連三天開砲的培瑞茲成為最大亮點，除了終於以45轟超越天使隊大谷翔平 的44轟，也一舉追上藍鳥隊小葛雷諾並列聯盟全壘打王，更追平名人堂球星班奇（Johnny Bench）在1970年寫下的捕手(至少蹲捕7成比賽)單季最多轟紀錄，再一轟就能樹立屬於自己的障礙。此外他本季打點推進至112分也穩居第一，若最終拿下雙冠王，將增添自己競爭美聯MVP籌碼。

「我們正在見證一個特別的球季與球員」，皇家教頭麥西尼(Mike Matheny)說：「能夠看到他與史上最好球員之一的傳奇相提並論，是很難得的」。

來自加拿大的小葛雷諾與委內瑞拉籍的培瑞茲目前以45轟並列第一，日籍的大谷翔平則是44轟獨居第三，預期美聯全壘打王會競爭到最後一天，據《ESPN Stats & Info》指出，若最終仍是由這三人雄踞聯盟全壘打榜前三名，這將是史上第一次由3名非美國 50州出生的球員霸榜。