我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

曾指川普「國家毒瘤」俄州眾議員岡薩雷斯不連任

最新衛星影像 北韓正擴建武器級濃縮鈾生產設施

MLB／培瑞茲也敲45轟 超車大谷翔平 追平2紀錄

體育新聞組／綜合報導
培瑞茲對戰運動家再度開轟，這是他本季第45發全壘打，超車天使大谷並追平藍鳥小葛。（美聯社）
培瑞茲對戰運動家再度開轟，這是他本季第45發全壘打，超車天使大谷並追平藍鳥小葛。（美聯社）

在下半季狂轟猛炸的皇家捕手培瑞茲（Salvador Perez），16日對戰運動家再度開轟，這是他本季第45發全壘打，追上藍鳥小葛雷諾（Vladimir Guerrero Jr.）並列聯盟全壘打王，也追平大聯盟捕手單季最多轟紀錄！

擔任第三棒的培瑞茲在第一局就夯出2分砲，為球隊先馳得點，可惜這也是皇家全場唯一分數，接下來8個半局遭到運動家投手群封鎖，終場就以2：7輸球。

皇家雖然落敗，但連三天開砲的培瑞茲成為最大亮點，除了終於以45轟超越天使隊大谷翔平的44轟，也一舉追上藍鳥隊小葛雷諾並列聯盟全壘打王，更追平名人堂球星班奇（Johnny Bench）在1970年寫下的捕手(至少蹲捕7成比賽)單季最多轟紀錄，再一轟就能樹立屬於自己的障礙。此外他本季打點推進至112分也穩居第一，若最終拿下雙冠王，將增添自己競爭美聯MVP籌碼。

「我們正在見證一個特別的球季與球員」，皇家教頭麥西尼(Mike Matheny)說：「能夠看到他與史上最好球員之一的傳奇相提並論，是很難得的」。

來自加拿大的小葛雷諾與委內瑞拉籍的培瑞茲目前以45轟並列第一，日籍的大谷翔平則是44轟獨居第三，預期美聯全壘打王會競爭到最後一天，據《ESPN Stats & Info》指出，若最終仍是由這三人雄踞聯盟全壘打榜前三名，這將是史上第一次由3名非美國50州出生的球員霸榜。

皇家 大谷翔平 美國

上一則

MLB／大谷翔平手臂痠痛 教頭：恐怕能打不能投

延伸閱讀

MLB／大谷翔平手臂痠痛 教頭：恐怕能打不能投

MLB／大谷翔平手臂痠痛 教頭：恐怕能打不能投
MLB／大谷入選時代百大人物 A-Rod讚：現代貝比魯斯

MLB／大谷入選時代百大人物 A-Rod讚：現代貝比魯斯
MLB／皇家培瑞茲44轟追平大谷 有望奪美聯雙冠王

MLB／皇家培瑞茲44轟追平大谷 有望奪美聯雙冠王
MLB／小葛三冠王到手也沒用 專家：大谷奪MVP勢在必得

MLB／小葛三冠王到手也沒用 專家：大谷奪MVP勢在必得

熱門新聞

瑞度卡努賽後笑捧美網獎盃。(美聯社)

瑞度卡努：不想讓爸爸知道秘密時，就和媽媽說中文

2021-09-12 14:44
「證件妹」吳佳穎外型亮眼，東京奧運後擄獲大票粉絲。（記者劉肇育／攝影）

台灣射擊「證件妹」紅到日本 吳佳穎秀美腿日媒讚女神

2021-09-14 08:46
中國選手張帥(左)、澳洲選手斯托瑟奪下美網女雙冠軍。(Getty Images)

美網／張帥、斯托瑟歷經3盤大戰 奪下女雙冠軍

2021-09-12 15:10
美網女單決賽今天上演「天才少女」對決，18歲英國小將瑞度卡努封后，寫下賽史第一位從會外賽到奪冠的驚人紀錄。（Getty Images）

美網／天才少女「英國楊丞琳」奪冠 笑領250萬元獎金

2021-09-11 20:18
約克維奇在美網冠軍戰第三盤局間休息時，在場邊忍不住蓋著毛巾掩面痛哭。(美聯社)

美網／約帥場邊痛哭撼人心 梅德維夫：網球太殘酷

2021-09-14 13:53
原本名不見經傳的英國18歲女將瑞度卡努，11日一舉奪得美網公開賽冠軍，讓人跌破眼鏡，聲名大噪，身價爆漲。圖為瑞度卡努11日出席紐約市皇后區法拉盛草原的美網中心的冠軍之夜。(Getty Images)

美網／自爆愛看台灣電視節目 瑞度卡努：罪惡的快感

2021-09-13 08:05

超人氣

更多 >
山西前首富李兆會欠債遭懸賞2000萬 曾身價百億、娶女星

山西前首富李兆會欠債遭懸賞2000萬 曾身價百億、娶女星

時代百大最有影響力人物 3華裔上榜 哈梅被譽偶像

時代百大最有影響力人物 3華裔上榜 哈梅被譽偶像
舊金山捷運站恐怖意外 女子遛狗繩卡住 被拖下鐵軌死亡

舊金山捷運站恐怖意外 女子遛狗繩卡住 被拖下鐵軌死亡
「到處都是屍體」數百隻遷徙飛鳥撞上紐約大樓

「到處都是屍體」數百隻遷徙飛鳥撞上紐約大樓
拜登儼然重返「美國優先」川普化讓歐盟很火大

拜登儼然重返「美國優先」川普化讓歐盟很火大