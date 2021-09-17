我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

曾指川普「國家毒瘤」俄州眾議員岡薩雷斯不連任

最新衛星影像 北韓正擴建武器級濃縮鈾生產設施

MLB／道奇吃定響尾蛇 烏力亞斯18勝到手

體育新聞組╱綜合報導
道奇先發投手烏力亞斯摘下本季第18勝。 （Getty Images）
道奇先發投手烏力亞斯摘下本季第18勝。 （Getty Images）

道奇隊左投烏力亞斯（Julio Urias），15日在洛杉磯主場登板先發，對響尾蛇隊之戰投5局，被揮出3支安打、失兩分，成為大聯盟本季首位投出18勝的投手，道奇終場5：3獲勝，3連戰橫掃響尾蛇，在國聯西區落後巨人隊勝差縮至1.5場。

影音來源：YouTube

巨人成為本季首支闖進季後賽的球隊，道奇隨後跟進，美聯還未有任何球隊晉級；巨人15日在舊金山主場6：9不敵教士隊，終止9連勝紀錄，道奇則是拚出6連勝，分區兩強的霸主之爭愈來愈激烈。

道奇今年吃定響尾蛇，目前交手16場以14勝2敗大幅領先，5個系列賽全占上風，最近對戰5連勝，烏力亞斯15日退場時4：2領先，靠牛棚保住勝投，領先排名第2的紅雀隊韋恩萊特（Adam Wainwright）兩勝。

這位25歲墨西哥籍投手，生涯前5年兼任先發後援、任務，合計投出12勝，今年29場先發、投168.1局都寫下個人單季新高，奪下生涯首座國聯勝投王的機會很大。

烏力亞斯開季前3個月投出9勝3敗，7月3日對決國民隊投出第10勝後，再也不知敗投滋味，近13場出賽投出9連勝，成為大聯盟史上第4位單季至少18勝的墨西哥投手，道奇退役強投、1981年國聯塞揚獎得主瓦倫瑞拉（Fernando Valenzuela）曾經兩度締造紀錄（1982年19勝、1986年21勝）。

道奇拿到季後賽門票後，未有太大慶祝動作，全隊都知季末扳倒巨人、完成分區9連霸才是最大目標。

道奇 墨西哥 季後賽

上一則

網球／上廁所暫停時間過長惹議 ATP規定趨嚴

下一則

NBA／詹皇有望挑戰得分王 賈霸：替他喝采

延伸閱讀

MLB／大谷入選時代百大人物 A-Rod讚：現代貝比魯斯

MLB／大谷入選時代百大人物 A-Rod讚：現代貝比魯斯
MLB／金鷹超神守備 173公分外野手沒收洋基全壘打

MLB／金鷹超神守備 173公分外野手沒收洋基全壘打
MLB／皇家培瑞茲44轟追平大谷 有望奪美聯雙冠王

MLB／皇家培瑞茲44轟追平大谷 有望奪美聯雙冠王
MLB／大谷掀亞洲熱 台韓也瘋狂

MLB／大谷掀亞洲熱 台韓也瘋狂

熱門新聞

瑞度卡努賽後笑捧美網獎盃。(美聯社)

瑞度卡努：不想讓爸爸知道秘密時，就和媽媽說中文

2021-09-12 14:44
「證件妹」吳佳穎外型亮眼，東京奧運後擄獲大票粉絲。（記者劉肇育／攝影）

台灣射擊「證件妹」紅到日本 吳佳穎秀美腿日媒讚女神

2021-09-14 08:46
中國選手張帥(左)、澳洲選手斯托瑟奪下美網女雙冠軍。(Getty Images)

美網／張帥、斯托瑟歷經3盤大戰 奪下女雙冠軍

2021-09-12 15:10
美網女單決賽今天上演「天才少女」對決，18歲英國小將瑞度卡努封后，寫下賽史第一位從會外賽到奪冠的驚人紀錄。（Getty Images）

美網／天才少女「英國楊丞琳」奪冠 笑領250萬元獎金

2021-09-11 20:18
約克維奇在美網冠軍戰第三盤局間休息時，在場邊忍不住蓋著毛巾掩面痛哭。(美聯社)

美網／約帥場邊痛哭撼人心 梅德維夫：網球太殘酷

2021-09-14 13:53
原本名不見經傳的英國18歲女將瑞度卡努，11日一舉奪得美網公開賽冠軍，讓人跌破眼鏡，聲名大噪，身價爆漲。圖為瑞度卡努11日出席紐約市皇后區法拉盛草原的美網中心的冠軍之夜。(Getty Images)

美網／自爆愛看台灣電視節目 瑞度卡努：罪惡的快感

2021-09-13 08:05

超人氣

更多 >
山西前首富李兆會欠債遭懸賞2000萬 曾身價百億、娶女星

山西前首富李兆會欠債遭懸賞2000萬 曾身價百億、娶女星

時代百大最有影響力人物 3華裔上榜 哈梅被譽偶像

時代百大最有影響力人物 3華裔上榜 哈梅被譽偶像
舊金山捷運站恐怖意外 女子遛狗繩卡住 被拖下鐵軌死亡

舊金山捷運站恐怖意外 女子遛狗繩卡住 被拖下鐵軌死亡
「到處都是屍體」數百隻遷徙飛鳥撞上紐約大樓

「到處都是屍體」數百隻遷徙飛鳥撞上紐約大樓
拜登儼然重返「美國優先」川普化讓歐盟很火大

拜登儼然重返「美國優先」川普化讓歐盟很火大