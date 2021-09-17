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MLB／大谷翔平手臂痠痛 教頭：恐怕能打不能投

體育新聞組╱綜合報導
大谷翔平手臂痠痛，本季可能不再先發主投。（路透）
大谷翔平手臂痠痛，本季可能不再先發主投。（路透）

打者翔平可能還能再打一陣子，但投手大谷本季的工作可能已經結束了。

洛杉磯天使隊總教練麥登（Joe Maddon）16日告訴記者，這位準美聯MVP出現手臂痠痛現象，原本17日排定先發對陣奧克蘭運動家隊的比賽確定不會上場。如果情況沒有好轉，他本季可能不會再站上投手丘。

大谷翔平本季貢獻44支全壘打和23次盜壘，投球則拿下9勝2敗差1勝就能成繼1918年貝比魯斯(Babe Ruth)後，首位單季勝投、全壘打雙位數球員。

《美聯社》報導，麥登說：「如果任何痠痛問題持續下去，你可能看不到他投球了。」

麥登說，大谷在15日練習捕手接球後抱怨手臂痠痛，但目前還不必接受醫學評估，「在投了一整季後，這也是正常現象。」

目前天使隊戰績72勝74負，本季賽程還剩16場，但季後賽已確定無望。因此麥登和天使隊也不會為求表現而刻意安排大谷登板。

他指出，目前大谷本季先發主投勝場數為9場，當然10場會比較好看，但球團不會為了這個因素冒險讓他負傷主投，「我們會繼續觀察他的情況。」

大谷本季至今先發21場比賽，擁有3.36的自責分率和9勝2負的戰績，在主投115.1局中投出136次三振、41次四壞球，投手防禦率（WHIP）為1.118。他在7月以投手和指定打擊身分參加了全明星賽，為MLB史上首見。

「二刀流」大谷翔平的手臂問題顯然不會影響本季追求全壘打王的目標，預計他將繼續擔任天使隊指定打擊。在過去139場比賽，大谷的打擊三圍0.254/.356/.599，打出44支全壘打、有94個打點和23次盜壘。他的全壘打數目前落後於多倫多藍鳥隊重砲小葛雷諾（Vladimir Guererro Jr.）與堪薩斯城皇家隊捕手培瑞茲（Salvador Perez） 的45支。

他近日在投手板上表現不佳，在對陣巴爾的摩金鶯隊、德州遊騎兵隊和休士頓太空人隊的最近3場比賽自責分高達12分，自責分率為7.15。目前還不清楚他的手臂痠痛是否與其表現有關。

天使 大谷翔平 太空人

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