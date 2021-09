MLB／金鷹超神守備 173公分外野手沒收洋基全壘打

身高173公分的金鶯隊中外野手穆林斯(Cedric Mullins),15日對洋基 之戰再度展現過人天賦,2局上在全壘打牆上方接住桑契斯(Gary Sanchez)的深遠飛球,硬是沒收他的兩分砲,這一幕讓場內所有人驚呆,金鶯官網更把這一球評為可能是年度最佳美技。

穆林斯將在下個月初滿27歲,他是2015年選秀會第13輪被金鶯挑中,2018年登上大聯盟,今年首次完整球季,扛起開路先鋒重任,目前29支全壘打、28次盜壘成功,挑戰高難度的雙30紀錄紀錄,看來機會很高。

Orioles star Cedric Mullins with maybe the home run robbery of the year as he takes one away from Yankees catcher Gary Sanchez pic.twitter.com/wcPe1iPxNo