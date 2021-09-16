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時代百大最有影響力人物 3華裔上榜 哈梅被譽偶像

MLB／大谷入選時代百大人物 A-Rod讚：現代貝比魯斯

記者蘇志畬／綜合報導
大谷翔平入選「時代雜誌」百大影響力人物。（路透）
大谷翔平入選「時代雜誌」百大影響力人物。（路透）

「時代雜誌」公布2021年百大影響力人物（TIME100）名單，天使隊投打二刀流的大谷翔平入選，由A-Rod（Alex Rodriguez）撰寫的介紹詞中直言，「他就是現代貝比魯斯（Babe Ruth）」。

「時代雜誌」每年都會公布編輯評選的百大人物，分為時代象徵（Icons）、先鋒（Pioneers）、巨人（Titans）、藝術家（Artists）、領袖（Leaders）和革新者（Innovators）等6類，大谷翔平獲選為時代象徵，同類別的還有英國哈利王子與妻子梅根（Prince Harry and Meghan）、網球球星大阪直美等人。

大谷為何值得入選？A-Rod撰文中表示，他能夠在大聯盟展現投打二刀流，這件事是無與倫比的，「他是現代的貝比魯斯，而就算是貝比魯斯，也沒做到過單季20盜、40轟還投出100哩的球速，只有翔平可以。」

A-Rod形容，如果你要像製作科學怪人般，將球員的所有最佳技巧融合進一人身上，那就是大谷翔平，「他有哈波（Bryce Harper）的力量，投球如薛則（Max Scherzer），快如透納（Trea Turner）。」

A-Rod更指出，大谷不僅場上表現好，場下更是位紳士，隊友對他只有稱讚，對媒體、球迷也是如此，「翔平是今年觀賽一大樂趣，我就是他的大粉絲，等不及看到他如何打完這個球季。」

大谷翔平 哈利 天使

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