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MLB／大谷掀亞洲熱 台韓也瘋狂

體育新聞組／綜合報導
大聯盟高層透露不只日本瘋大谷翔平，韓國與台灣也有大谷熱潮。（Getty Images）
大聯盟高層透露不只日本瘋大谷翔平，韓國與台灣也有大谷熱潮。（Getty Images）

大谷翔平的全壘打王地位雖然被超車，但今年投打成績仍是美聯MVP最熱門人選，一舉一動不僅讓日本人瘋狂，也是台韓球迷的焦點，由大聯盟國際事業部資深副總裁史莫認證「亞洲熱」。

大聯盟近年推動全球化，史莫強調大谷是指標性人物，在日本與野茂英雄、鈴木一朗並列，具有開創性地位，野茂樹立挑戰大聯盟的地位，一朗則是日本球員成為世界頂尖的代表，大谷的表現超越所有人預期，成為獨一無二的存在。

大谷旋風颳遍亞洲，史莫表示，他的比賽在台灣收視率遠高出其他非天使隊賽事，南韓社群媒體關於大谷的貼文，觸及率比其他貼文高出近兩倍。

以MLB台灣臉書粉絲團為例，大谷敲出44轟時，有超過1.3萬人按讚，其他貼文表現較好約在3000到4000點讚數。

大谷目前44轟、94分打點，擔任投手也有9勝2敗、防禦率3.36，接下來將在主場挑戰103年無人達成過的單季10勝10轟紀錄。

藍鳥隊小葛雷諾日前敲出本季第45轟，超越大谷獨居全壘打王，皇家隊捕手培瑞茲則敲出本季第43轟暫居第三。

不過天使總教練麥登仍最看好自家的大谷，認為全壘打王競爭與MVP無關，多數美國媒體也抱持相同看法，只因大谷表現太過特殊。

大聯盟高層透露不只日本瘋大谷翔平，韓國與台灣也有大谷熱潮。（路透）
大聯盟高層透露不只日本瘋大谷翔平，韓國與台灣也有大谷熱潮。（路透）

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