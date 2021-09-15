MLB／水手隊 傳將主辦2023年全明星賽

水手隊主場T-Mobile Park。（路透）

西雅圖水手隊自2001年之後就再也沒有打進季後賽或舉辦過全明星賽。但2023年可能會出現轉機。

《ESPN》記者帕桑（Jeff Passan）報導，水手隊和其主場T-Mobile球場已被選為2023年全明星賽和全壘打大賽的舉辦地點。

MLB 已經為另外兩場全明星賽選擇了主辦城市。洛杉磯道奇 隊將於2022年在道奇球場舉辦全明星賽，費城 費城人隊則已確定將於2026年在公民銀行球場（Citizens Bank Park）舉辦全明星賽，因為屆時正逢美國慶祝《獨立宣言》簽署250周年。

除了這兩年外，MLB還沒有宣布任何其他主辦城市的計畫。

西雅圖上次舉辦明星賽是在2001年，當時瑞普肯（Cal Ripken Jr.）在他最後一場全明星賽第3局打出全壘打。當時剛蓋好的新球場被稱為Safeco Field。2019年1月，T-Mobile獲得冠名權後改為現在的名字。

目前還不清楚亞特蘭大勇士隊是否會在未來幾年內再次獲得主辦機會。它原本應該在2021年舉辦全明星賽，但因喬治亞州立法機構通過新的投票法，MLB將比賽移至丹佛庫爾斯球場（Coors Field）。