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MLB／大谷翔平「全壘打王」讓出 小葛雷諾敲第45轟

記者陳宛晶／綜合報導
小葛雷諾（右）打出本季第45轟。（路透）
小葛雷諾（右）打出本季第45轟。（路透）

天使隊「二刀流」大谷翔平坐了大半季的全壘打王寶座，在今天讓出了，藍鳥隊小葛雷諾（Vladimir Guerrero Jr.）面對光芒隊之戰，打出他的本季第45轟，正式將大谷擠落第2位，小葛雷諾也憑藉這一轟超越名人堂父親的單季最多轟成績。

藍鳥今天在主場狂掃17支安打，以8：1擊敗光芒，小葛雷諾在6局下開砲，將落在內角低的97.1哩四縫線直球撈成左外野陽春砲，狙擊左投康利（Adam Conley）。

趁著大谷9月至今只有2轟的低產量時期，小葛雷諾開始趕進度，這一發全壘打是他近9場的第6轟，以45轟「超車」大谷的44轟，站上全壘打榜首位。

小葛雷諾的父親葛雷諾（Vladimir Guerrero）生涯累積449轟，2000年44轟為最多轟賽季，這一年他的兒子出生還不滿2年；現年僅22歲的小葛雷諾，以45轟改寫父親的成績，而藍鳥還剩18場比賽要打，他還有機會繼續推進數字。

小葛雷諾也更加接近打擊三冠王榮耀，他的45轟、3成18打擊率都居領先，打點則以103分落後白襪隊阿布瑞尤（Jose Abreu）的107分、皇家隊培瑞茲（Salvador Perez）的105分。

藍鳥此役由23歲新人馬諾亞（Alek Manoah）先發，以97球投8局、無失分，僅被敲出1安打，送出10次三振、沒有保送，他的生涯最長局數好投為自己贏得本季第6勝；光芒在馬諾亞退場後，才由米道斯（Austin Meadows）敲出陽春砲避免遭到完封。

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