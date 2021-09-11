包爾性侵案被停賽還不夠 MLB調查不收手

包爾。（路透）

MLB洛杉磯道奇 隊的高價右投包爾 (Trevor Bauer) 的2021年賽季因遭控性侵而提前結束，但執法當局將繼續調查此案。

否認有不當行為的包爾自今年夏初以來一直因接受調查而停職（administrative leave）。MLB聯盟和球員工會同意將包爾的停職期限延長至世界大賽之後。聯盟官方對包爾的調查也會持續。

包爾經紀人費特羅夫（Jon Fetterolf）和盧芭（Rachel Luba）發表聲明表示，「今天包爾先生出於善意，同意在季後賽期間延長他的停職時間，並努力盡量減少對道奇隊及其隊友的干擾。」「他會繼續配合MLB的調查，並駁斥對他毫無根據的指控。」

8月下旬，加州帕Pasadena警局將調查結果移交給洛杉磯縣地檢辦公室，後者尚未決定是否對他提出指控。

30歲的包爾自7月2日起停職，在6月28日之後就沒上場投球。但他在整個停職期間仍繼續支薪。

在檢察官確定是否起訴包爾前，MLB聯盟預計不會決定是否禁賽包爾。

道奇隊在2月與包爾簽下一份為期3年、價值1.02億元的合約，讓他成為棒壇收入最高球員之一。鮑爾去年效力辛辛那提紅人隊，贏得國聯賽揚獎。