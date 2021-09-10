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MLB／挑戰103年大紀錄前 大谷翔平先敲44轟示威

記者陳宛晶／綜合報導
天使隊大谷翔平(右)10日敲出本季第44支全壘打。(路透)
天使隊大谷翔平(右)10日敲出本季第44支全壘打。(路透)

天使隊大谷翔平今天先發挑戰單季第10勝，成為雙位數勝投、開轟103年來第一人之前，大谷翔平一開賽先用全壘打示威，1局上就撈出陽春砲，本季第44轟出爐。

大谷今天面對太空人隊擔任先發投手，賽前已握有9勝1敗、防禦率2.97的佳績，差1勝就將完成單季勝投、全壘打都雙位數的紀錄，成為1918年貝比魯斯（Babe Ruth）後首位達成這項成就的「神人」。

大谷同場雙刀，擔任第2棒出賽，面對瓦德茲（Framber Valdez）在1局上就將他的93.8哩伸卡掃成右外野方向陽春砲，「打者翔平」在「投手大谷」還沒上場前，就幫他打下1：0領先。

這是大谷本季第44轟，在藍鳥隊小葛雷諾（Vladimir Guerrero Jr.）、皇家隊培瑞茲（SalvadorPerez）42轟追到腳跟後之際，再度開轟擴大差距。

這一轟擊球初速114.7哩，這是自2015年Statcast啟用以來，由投手所擊出第4快紀錄，而這項榜上的1到5名都是大谷。

大谷翔平 太空人 皇家

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