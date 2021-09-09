我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

最富1%美國人 年欠稅1630億…稅收損失10年達7兆

接種嬌生不在補強針名單 1400萬人恐慌要「掉隊」了

MLB／光芒菜鳥連37場上壘 刷新美聯紀錄

體育新聞組 / 綜合報導
光芒超級新秀法蘭柯連37場比賽有上壘紀錄，成為美聯史上20歲以下連續上壘場次最多的球員。（美聯社）
光芒超級新秀法蘭柯連37場比賽有上壘紀錄，成為美聯史上20歲以下連續上壘場次最多的球員。（美聯社）

不到三個月前才升上大聯盟，光芒超級新秀法蘭柯（Wander Franco）寫下歷史，在對紅襪一戰於第七局靠著選到一次保送上壘，延續他連37場比賽有上壘紀錄。這位年僅20歲的菜鳥，超越了洋基傳奇球星曼托（Mickey Mantle），成為美聯史上20歲以下連續上壘場次最多的球員。

在第七局以前，法蘭柯三次打擊皆未能上壘，整場結束後也是4支0無安打，幸好靠著第七局從紅襪右投皮考克（Brad Peacock）手中選到保送，才打破傳奇球星曼托在1951年9月5日到1952年5月4日保有的20歲以下球員連續36場上壘紀錄。

賽後光芒教練凱許（Kevin Cash）表示：「每個人包括法蘭柯都知道，曼托在MLB歷史的重要性，能夠在某領域和曼托並駕齊驅，就知道這是多不簡單的一件事。」

若將範圍擴大到21歲以下，大聯盟歷史上只有一位球員連續上壘的場次比法蘭柯目前的成績更長，那就是名人堂成員羅賓森在1956年5月26日至7月7日間寫下的連43場上壘，也是大聯盟史上最長紀錄。

法蘭柯在這波連37場上壘的比賽中，一共敲出13支二壘安打、3支三壘安打、4支全壘打、帶有26個打點及36得分，打擊三圍0.336/.399/.552也相當亮眼。他上回未能上壘的比賽已要追溯到一個半月前的7月24日，當時他5次打擊皆未敲出安打。

洋基 MLB

上一則

北韓缺席東奧 被罰暫停參賽資格

下一則

美網／英雄變狗熊？地主女將輸球 竟遭死亡威脅

延伸閱讀

MLB／基特風光進名人堂 感謝支持者「除了這位老兄」

MLB／基特風光進名人堂 感謝支持者「除了這位老兄」
MLB／史上第2對 葛雷諾父子單季40轟

MLB／史上第2對 葛雷諾父子單季40轟
MLB／加盟道奇沒輸過…薛則逼近3000K

MLB／加盟道奇沒輸過…薛則逼近3000K
MLB／賽季剩25場…大谷拚50轟 愈來愈難

MLB／賽季剩25場…大谷拚50轟 愈來愈難

熱門新聞

西班牙網球好手蒙奎露扎（左），在美網第四輪和捷克好女將雷茨科娃（右）纏戰到紐約當地時間凌晨1點多仍落敗，賽後直接批評對手「不專業」。Getty Images

美網／贏球輸風度？法網雙冠得主被批「不專業」

2021-09-06 11:04
札帕特(後)被擊倒後失去意識，經搶救後過世。（取材自推特）

拳擊／18歲女拳手被擊倒 搶救5天仍不治 拳賽遭痛批

2021-09-03 21:19
日本好手大坂直美3日在美國網球公開賽女單第3輪，暴冷敗給加拿大18歲小將費南德茲。（Getty Images）

美網／「暫時不參賽了」大坂直美為摔拍、情緒失控致歉

2021-09-04 08:08
「小蟲」羅德曼當年在賭城放風48小時的荒唐事蹟被搬上大銀幕。（歐新社）

NBA／賭城放風爛醉被喬丹拖回 羅德曼荒唐48小時將登大銀幕

2021-09-06 08:27
北韓今年4月以新冠疫情嚴峻為由拒絕派隊參加東京奧運會，而近日也被國際奧委會也宣布，北韓奧委會的資格會被暫停至2022年底、甚至可能延長，這也代表北韓將不能參加明年2月的北京冬季奧運。（美聯社）

國際奧委會「暫停北韓參賽資格」北京冬奧不能去了

2021-09-08 21:17
中國選手屈子墨/麥建朋在羽球男雙2：0戰勝對手獲得冠軍，為中國拿下最後一面金牌。(路透)

帕運／中國隊96金 連續5屆獎牌榜第1 美國今年第3

2021-09-05 06:27

超人氣

更多 >
開學才兩周 邁阿密-戴德郡學區13名教職員工染疫身亡

開學才兩周 邁阿密-戴德郡學區13名教職員工染疫身亡
解放軍驅離美軍艦隊？ 第七艦隊斥：中方說法錯誤

解放軍驅離美軍艦隊？ 第七艦隊斥：中方說法錯誤

皇后區勘災 拜登：難以想像這裡竟是美國

皇后區勘災 拜登：難以想像這裡竟是美國
洛縣男子攜子旅遊 返家驚見妻子帶傷的遺體

洛縣男子攜子旅遊 返家驚見妻子帶傷的遺體

大紐約今晚又有雷暴雨 恐再成災 紐約市府籲民眾警戒

大紐約今晚又有雷暴雨 恐再成災 紐約市府籲民眾警戒