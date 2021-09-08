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MLB／加盟道奇沒輸過…薛則逼近3000K

體育新聞組／綜合報導
道奇隊塞揚強投薛則先發8局狂飆13K，距離3000K俱樂部只差6K。（美聯社）
道奇隊塞揚強投薛則先發8局狂飆13K，距離3000K俱樂部只差6K。（美聯社）

道奇今展開作客紅雀主場系列賽，塞揚強投薛則（Max Scherzer）在家鄉聖路易繳出主投8局僅失1分的好投，帶領道奇以5：1擊敗紅雀。此外，薛則在本場比賽飆出13次三振，這也是他生涯第104次先發投出10K以上，名列大聯盟史上第五。

薛則K功了得，這是他生涯第9個投出200次以上三振的球季，而且他的奪三振次數已達2994次，即將成為大聯盟史上第19位3000K俱樂部的成員。

「這是個重要的里程碑，也讓我很自豪。」薛則說，不過他也提到不要一直沉溺在喜悅中：「我不會一直沉浸於這些成就，我專注於過程，這是積少成多的結果。對我而言，就是專注地投出一次次的三振。」

薛則自季中從國民被交易至道奇以來，他先發的7場比賽道奇都能夠贏球。道奇教頭羅伯茲（Dave Roberts）也對這位3屆塞揚獎得主相當滿意，他表示，薛則給了球隊很大的動力提升能力，他說：「他的表現比原先預期的還要好，我們球隊要達到他的水準，我們很需要他。」

薛則本場主投8局被敲6安，失1分非自責分，飆出13K，且未投出任何保送。他本季先發出賽26場都是先發，拿下13勝4敗，送出210次三振、33次保送，ERA僅2.28，暫居聯盟防禦率王。

道奇隊塞揚強投薛則先發8局狂飆13K，距離3000K俱樂部只差6K。（路透）
道奇隊塞揚強投薛則先發8局狂飆13K，距離3000K俱樂部只差6K。（路透）

道奇 羅伯茲

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