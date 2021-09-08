MLB／史上第2對 葛雷諾父子單季40轟

小葛雷諾炸裂本季第40轟，不僅寫下隊史最年輕紀錄，也與父親攜手成為大聯盟史上第二對都曾締造單季40轟的父子檔。（美聯社）

藍鳥隊韓籍左投柳賢振6日先發六局無失分，獲得來自隊友的4轟贊助，包括小葛雷諾（Vladimir Guerrero Jr.）締造紀錄的本季第40轟，藍鳥終場以8：0擊潰洋基 隊，柳賢振取得本季第13勝。

藍鳥首局就上演連兩打席開轟，塞米恩、小葛雷諾接連開砲；洋基前八局未讓戰局失控，卻在九局崩盤，赫南德茲先敲陽春砲，塞米恩再補上滿貫砲，單場雙響。

小葛雷諾成為藍鳥隊史單季40轟第10人，22歲之齡為最年輕的一位，加上老葛雷諾，兩人是史上第二對單季40轟父子檔，跟進普林斯．費爾德及塞索．費爾德的行列。

藍鳥教頭蒙托亞曾在2A與老葛雷諾當過隊友，如今看著他的兒子大放異彩，他說：「我擁有第一排的視野，看著他整季的表現，所辦到的事並不容易，他將為成為棒壇最棒的球員之一。事實上，他已經是了，能看著這麼年輕的球員在打擊區上有這麼好的表現，真的很有意思。」

老葛雷諾生涯累積449轟，1999、2000年突破40轟，小葛雷諾的生日是1999年3月16日，意即老葛是在「生子後」前兩年轟出最輝煌賽季。

小葛雷諾也成為本季第3位達到40轟的球員，追近與天使隊大谷翔平 （43轟）、皇家 隊培瑞茲（41轟）的差距；大谷6日對遊騎兵隊之戰四打數沒有安打、吞下兩次三振，全壘打數停擺。

藍鳥贏下這場比賽後，美聯東區仍居第四，但前進季後賽並未絕望，暫居美聯外卡第三，落後第二的紅襪三場勝差。