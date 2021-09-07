MLB／賽季剩25場…大谷拚50轟 愈來愈難

天使、遊騎兵之戰9局下，大谷翔平（右）遭再見三振後露出痛苦表情。（路透）

在與天使 隊的四連戰中，遊騎兵隊第一戰輸給「投手大谷」，第二戰輸給「打者翔平」，5日終於扳回顏面，讓他4打數沒有安打、吞下三次三振，終場以7：3擊敗天使隊，大谷翔平的全壘打數停留在43支，想挑戰單季50轟難度愈來愈高。

大谷的球棒熄火，只能靠腳程搏版面，全場僅靠保送上壘一次，隨即跑出本季第23盜，在盜壘榜排名大聯盟第6、美聯第三。

目前在盜壘榜上領跑的球員，美聯為皇家 隊莫瑞菲德38盜，國聯則為道奇隊透納26盜；全大聯盟領先者並非上述兩人，馬特今年在馬林魚跑出22盜，在運動家追加20盜，已有42次盜壘成功，也是史上第一位單季在兩聯盟都有20盜的球員。

此役終於沒讓大谷逞威，遊騎兵總教練伍德沃德稱讚自家投手面對大谷有效壓制，但仍敬畏這位投、打天才，「我很喜歡看大谷的精彩好球，但我討厭與他正面交手。」

球季賽剩下最後一個月，大聯盟官網為30隊各設下一項目標，排名美聯西區第四的天使，戰績已經不令人期待，官網為他們設下的目標是「大谷50轟」。

大谷先要挑戰隊史單季最多47轟、再放眼50轟，若能完成將是近10年第五位達到50轟的球員，報導中不忘標注：「順帶1提，他也是大聯盟最棒的先發投手之一」。

「打者翔平」想要集滿50轟頗有難度，天使只剩25場比賽，他還差7轟，近期還有皇家捕手培瑞茲趕進度，已追到只落後大谷兩轟，全壘打王守不守得住還有得看。反倒明星賽後愈戰愈勇的「投手大谷」，握有9勝、防禦率2.97佳績，10勝對他來說或許容易許多。

天使落敗之後，勝率又掉到5成以下（68勝69敗），連競爭美聯外卡也幾乎無望，大谷下次登板先發預定11日在客場對決太空人 隊，有機會成為天使本季首位10勝投手。