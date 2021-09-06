MLB／海盜外野手單場3次超強美技 官網喊投手該請客了

加梅爾5日三度演出超級美技。（美聯社）

海盜5日雖以8：11不敵小熊，在客場慘遭橫掃，但海盜隊左外野手加梅爾（Ben Gamel）單場上演三次超高難度的美技守備，也讓大聯盟官網開玩笑寫道：「海盜的投手群可能欠加梅爾一份牛排晚餐。」

1局下，小熊隊開路先鋒奧蒂嘉（Rafael Ortega）擊出左外野方向飛球，眼看小白球就要落地，卻硬是被加梅爾飛撲接進手套。3局下小熊7：5反超，1出局後齊里諾斯（Robinson Chirinos）敲出在警戒區前的深遠飛球，加梅爾向後一跳再度完成美技接殺。

7局下當時小熊落後海盜僅1分，1出局一二壘有人，康崔拉斯（Willson Contreras）打向左外野，眼看這球就要越過家梅爾的守備防區形成二壘安打，但他飛身將這球接殺，落地時整個人滑進警戒區，顧不得左手受傷流血，坐著將球回傳。被記者問到這是不是他生涯最棒的美技，加梅爾說：「這球至少是生涯前兩名的美技守備。」

加梅爾的美技替海盜隊投手群守下一些分數，仍避免不了被小熊橫掃的命運，但若沒有他的守備幫忙，海盜隊恐怕會失更多分，大聯盟官網記者因此打趣地說道：「海盜的投手群可能欠加梅爾一份在芝加哥 的牛排晚餐。」