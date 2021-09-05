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MLB／大谷翔平熄火吞3K 快腿跑出第23盜 殺上美聯第3

記者陳宛晶／綜合報導
大谷翔平跑出本季第23盜。（路透）
大谷翔平跑出本季第23盜。（路透）

天使今天以3：7不敵遊騎兵隊，大谷翔平的球棒熄火，4打數沒有安打、吞下3次三振，但靠腳程跑出本季第23盜，這位當今全壘打王目前在盜壘榜排名大聯盟第6、美聯第3。

大谷昨天敲出本季第43轟，此役擔任先發第2棒、指定打擊，球迷沒等到他的全壘打，首打席敲出一壘方向滾地球出局，接下來連吞2K，8局擔任首位打者選到保送上壘，隨後盜壘成功進占得點圈，但天使在這局無功而返。

天使在9局下兩出局後攻占一、二壘，再次輪到大谷打擊，面對一顆85.9哩的偏高滑球吞下再見三振，也是大谷此役的第3K。

大谷此役安打掛蛋，唯一收穫是本季第23次盜壘成功，追平印地安人隊史卓（Myles Straw），並列美聯第3。

目前在盜壘榜上領跑的球員，美聯為皇家隊莫瑞菲德（Whit Merrifield）38盜，國聯則為道奇隊透納（TreaTurner）26盜；馬特（Starling Marte）今年在運動家跑出20盜，在馬林魚追加22盜，全季42盜居大聯盟領先，也是史上第一位在單季兩聯盟都有20盜的球員。

遊騎兵彼得斯（DJ Peters）此役貢獻雙響砲，第2局先敲陽春砲為球隊首開紀錄，第3局再敲三分砲，單場進帳4分打點。

彼得斯今年季初身披道奇球衣首度升上大聯盟，5月8日（美國時間）敲出生涯首安時，對手就是天使，他在道奇共打了18場比賽、26打數，隨後在指定讓渡名單被遊騎兵撿走。

天使 道奇 美國

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