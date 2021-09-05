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MLB／大谷翔平開轟又雙安 卻登聯盟「盜壘失敗王」

體育新聞組 / 綜合報導
大谷翔平本季第43轟出爐，不過本季盜壘失敗達9次，成為聯盟「盜壘失敗王」。(美聯社)
大谷翔平本季第43轟出爐，不過本季盜壘失敗達9次，成為聯盟「盜壘失敗王」。(美聯社)

天使在主場迎戰遊騎兵的系列賽來到第2場，二刀流巨星大谷翔平繼昨燃燒手臂投出117球後，4日敲出本季第43轟，而天使隊先發投手蘇亞雷斯（Jose Suarez）也繳出9局失1分的超優質先發，聯手幫助球隊以4：1贏球，奪下2連勝。

天使3局下先靠著拉加雷斯（Juan Lagares）的陽春砲先馳得點，而前一天用球數達生涯新高117球的大谷翔平，在6局下一二壘有人的情況下，抓準一顆紅中的卡特球敲出426英呎大號三分砲，將比分擴大至4：0領先。

大聯盟官方推特也再次對大谷翔平的投打能力表示驚豔：「昨天：投117球。今天：全壘打擊球初速107英里（約172.2公里）。」

大谷翔平在8局再度敲安上壘，不過他嘗試盜二壘失敗，這是他本季第9次盜壘失敗，為全聯盟最多。大谷翔平此役共計4打數2安打、包括一發全壘打，進帳3分打點，賽後打擊率2成60、OPS 0.977。

皇家隊明星捕手培瑞茲（Salvador Perez）4日敲出雙響砲，全壘打支數來到40支；而藍鳥隊重砲小葛雷諾（Vladimir Guerrero）則為39轟，兩人緊追在後。

大谷翔平 天使 皇家

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