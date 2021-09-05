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MLB／飆100哩火球 大谷投117球奪9勝

體育新聞組／綜合報導
天使隊大谷翔平飆火球，拿下本季第九勝。（路透）
天使隊大谷翔平飆火球，拿下本季第九勝。（路透）

天使隊投打「二刀流」球星大谷翔平3日熱投117球，也在需要時飆出100哩火球，最終投完7局失兩分，拿下本季第9勝，大谷感謝總教練麥登的信任，「這個經驗對我未來會有幫助」。

天使3日以3：2擊敗遊騎兵隊，大谷翔平雖然在2局上被馬丁轟出兩分砲，不過4局上再對決，用100哩速球將他三振，面對下一棒塔維拉斯也投到100哩，大谷上一次飆出百哩火球是4月5日的開季首戰。

雖然6局投完已達92球，但捕手史塔西在6局下的超前安，給了大谷7局續投的機會，也順利解決1、2壘有人危機。

大谷翔平最終用生涯最高用球數，完成7局，失兩分，被敲7安，另有8次三振、兩次保送；投完7局大谷還沒休息，7局下打完第4打席才退場，不過打擊方面是4打數無安打。

「跑者在一、二壘時，我以為我很可能被換下去。」大谷翔平說：「但是麥登願意相信我，讓我繼續對付最後1個打者，我也很高興撐過去，沒有失分，這對我未來絕對有幫助。」

麥登考量大谷前一場先發投不到90球，也間隔了8天，所以將他留在場上，更特別的是，球速來到100哩，「他能夠進攻打者的好球帶，投到他想要的位置，我認為這是他今年最好的一場比賽。」

大谷翔平之前打擊時被打中右手，因此延後到3日才先發，結果第一局投球又被強襲球打中手，大谷說：「有一點點痛，但沒什麼事，整場感覺都不錯，除了兩個保送跟一些長打，不然我應該可以投更長局數。」

大谷翔平 天使

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