我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

孟晚舟歸期未定 中企開始抵制加拿大並撤資

日本首相將換人 菅義偉不競選連任黨主席 月底下台

這要怎麼打球？艾妲讓洋基球場變「大型水庫」

編譯張君堯／即時報導
美國東海岸受到颶風艾達重創，除了傳出多人死亡外，多項設施也被摧毀，其中就包括美國職棒大聯盟紐約洋基隊旗下小聯盟球隊的主場，如今整個「泡在水中」。(取材自推特)
美國東海岸受到颶風艾達重創，除了傳出多人死亡外，多項設施也被摧毀，其中就包括美國職棒大聯盟紐約洋基隊旗下小聯盟球隊的主場，如今整個「泡在水中」。(取材自推特)

美國東海岸受到颶風艾妲（Ida）重創，除了傳出多人死亡外，多項設施也被摧毀，其中就包括美國職棒大聯盟（MLB）紐約洋基隊（New York Yankees）旗下小聯盟球隊的主場，如今整個「泡在水中」。

位於新澤西（New Jersey）布里奇沃特（Bridgewater）的「TD銀行球場」（TD Bank Ballpark）是洋基2A球隊「薩默塞特愛國者」（Somerset Patriots）的主場，在艾妲颶風期間破紀錄的大雨過後目前「完全被淹沒在水下」。

球場的損壞情況尚未釐清，不過球場官方通過推特發表一份聲明，表示「球場和周邊大部分地區一樣被洪水淹沒，我們正在評估造成的破壞程度和損失。與此同時，球場附近所有鄰居正在處理他們的房屋和洪水，我們希望每個人都能保持安全」。

美國 洪水 艾妲

上一則

MLB／33年來首見 兩隊敲「首局首打席首球」全壘打

延伸閱讀

世界晚報／颶風艾妲500年一遇 美東傷亡慘重 86歲華嫗殞命

世界晚報／颶風艾妲500年一遇 美東傷亡慘重 86歲華嫗殞命
美東至少46死 新州多達23人 艾妲強降雨 500年一遇

美東至少46死 新州多達23人 艾妲強降雨 500年一遇
飛機飛進艾妲「颶風眼」 飛行員拍下驚險瞬間

飛機飛進艾妲「颶風眼」 飛行員拍下驚險瞬間
颶風艾妲襲紐約 重災區皇后區8死 含86歲華嫗殞命

颶風艾妲襲紐約 重災區皇后區8死 含86歲華嫗殞命

熱門新聞

林書豪。（取材自微博）

籃球／林書豪確診後瘦了 開始在病房徒手訓練

2021-08-28 08:59
網路上近期瘋傳一位小朋友打球致敬柯瑞球風，三分遠射跟花俏運球過人樣樣來，讓柯瑞本人也大呼神奇。（路透）

NBA／中國8歲男孩「太像柯瑞打球」讓本尊發出尋人啟事

2021-08-29 08:46
紐澳良球迷搶購颱風物資，但AD代言的洋芋片卻滯銷。（路透）

NBA／颶風來襲 戴維斯代言的洋芋片 路州人寧死也不吃

2021-08-31 08:53
中國女排主教練郎平將在東京奧運會後退役。（新華社）

「任務完成了」郎平官宣卸任中國女排主教練

2021-09-01 01:03
衛斯特布魯克、哈登。（Getty Images）

NBA／哈登生日 衛少送名表 1隻要價40萬元

2021-08-27 08:57
32歲女子視障跑者塞梅多(右)在帕運接受求婚。(路透)

東京帕運女子200公尺視障賽 陪跑員當場下跪求婚

2021-09-02 14:35

超人氣

更多 >
趙薇夫婦驚人財產曝光 星港法共有8棟「豪宅莊園」

趙薇夫婦驚人財產曝光 星港法共有8棟「豪宅莊園」
美東至少46死 新州多達23人 艾妲強降雨 500年一遇

美東至少46死 新州多達23人 艾妲強降雨 500年一遇
房客留1句話退租 門一開被「8000啤酒罐+糞便山」淹沒

房客留1句話退租 門一開被「8000啤酒罐+糞便山」淹沒
圖輯／紐約市雨災至少9死 降雨破1927年紀錄

圖輯／紐約市雨災至少9死 降雨破1927年紀錄
紐約歷史級暴雨 市府：受災戶90天內可索賠

紐約歷史級暴雨 市府：受災戶90天內可索賠