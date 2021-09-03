這要怎麼打球？艾妲讓洋基球場變「大型水庫」

美國東海岸受到颶風艾達重創，除了傳出多人死亡外，多項設施也被摧毀，其中就包括美國職棒大聯盟紐約洋基隊旗下小聯盟球隊的主場，如今整個「泡在水中」。(取材自推特)

美國 東海岸受到颶風艾妲 （Ida）重創，除了傳出多人死亡外，多項設施也被摧毀，其中就包括美國職棒大聯盟（MLB）紐約洋基隊（New York Yankees）旗下小聯盟球隊的主場，如今整個「泡在水中」。

位於新澤西（New Jersey）布里奇沃特（Bridgewater）的「TD銀行球場」（TD Bank Ballpark）是洋基2A球隊「薩默塞特愛國者」（Somerset Patriots）的主場，在艾妲颶風期間破紀錄的大雨過後目前「完全被淹沒在水下」。

球場的損壞情況尚未釐清，不過球場官方通過推特發表一份聲明，表示「球場和周邊大部分地區一樣被洪水 淹沒，我們正在評估造成的破壞程度和損失。與此同時，球場附近所有鄰居正在處理他們的房屋和洪水，我們希望每個人都能保持安全」。