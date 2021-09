這要怎麼打球？艾妲讓洋基球場變「大型水庫」

美國 東海岸受到颶風艾妲 (Ida)重創,除了傳出多人死亡外,多項設施也被摧毀,其中就包括美國職棒大聯盟(MLB)紐約洋基隊(New York Yankees)旗下小聯盟球隊的主場,如今整個「泡在水中」。

位於新澤西(New Jersey)布里奇沃特(Bridgewater)的「TD銀行球場」(TD Bank Ballpark)是洋基2A球隊「薩默塞特愛國者」(Somerset Patriots)的主場,在艾妲颶風期間破紀錄的大雨過後目前「完全被淹沒在水下」。

球場的損壞情況尚未釐清,不過球場官方通過推特發表一份聲明,表示「球場和周邊大部分地區一樣被洪水 淹沒,我們正在評估造成的破壞程度和損失。與此同時,球場附近所有鄰居正在處理他們的房屋和洪水,我們希望每個人都能保持安全」。

TD Bank Ballpark in Bridgewater was underwater following heavy rainfall from Hurricane Ida remnants. The park is home to the minor league baseball Somerset Patriots. pic.twitter.com/gKaRLfcNeB