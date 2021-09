大都會 隊與馬林魚隊之戰出現罕見景象,羅哈斯(Miguel Rojas)、維拉(Jonathan Villar)都敲出首局首打席首球全壘打,這是大聯盟自1988年採用球數紀錄以來,第一次出現。

大都會隊靠著7局下史密斯(Dominic Smith)代打敲出超前安打,最終以4:3擊敗馬林魚隊,拿下4連勝,不過首局兩隊攜手完成的紀錄更是焦點。

1局上馬林魚隊的羅哈斯作為開路先鋒,面對第一球就轟出中左外野全壘打牆,而1局下換大都會隊維拉還以顏色,也將看到的第一球就轟成右外野全壘打,徹底演繹「球來就打」四個字。

羅哈斯。(路透)

Yelling "MIGGY ROOOOOO" at the top of our lungs until further notice. pic.twitter.com/7legiK9GxX