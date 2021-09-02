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MLB／延長賽追加長打 張育成近5戰敲4轟、3支二壘打

記者蘇志畬／綜合報導
張育成近5場敲出4轟、3支二壘打。(美聯社)
張育成近5場敲出4轟、3支二壘打。(美聯社)

印地安人隊台將張育成1日在7局上代打的陽春砲，幫助球隊追平比數，也與皇家隊鏖戰到延長賽11局，張育成追加一支二壘打，最終以5：4拿下勝利，張育成近5場敲出4轟、3支二壘打。

張育成休息兩天後再上場，雖然未先發，但他在7局上場代打，從布蘭茲（Jake Brentz）手中轟出一發左外野陽春砲，擊球初速為104.7哩、距離369呎，也將比數追成3：3平手。

印地安人與皇家隊也就此打進延長賽突破僵局制，張育成代打後接守二壘，10局上的打席敲出二壘飛球出局，10局下的傳球瑕疵被記失誤，加上隊友妨礙跑壘，讓對手進占二三壘，所幸並未失分。

張育成近5場敲出4轟、3支二壘打。(美聯社)
張育成近5場敲出4轟、3支二壘打。(美聯社)

11局上印地安人隊在2出局後獲得故意四壞保送，捕手賀吉斯（Austin Hedges）在一、二壘有人時敲出適時一擊，打回超前分，下一棒的張育成也補上一支二壘打，得到1分打點，但賀吉斯衝本壘遭刺殺。

印地安人隊在11局下靠著史蒂芬（Trevor Stephan）連抓3個出局數，包括2K，守住勝利。

張育成連6場敲安，此役總計3打數2安打，2分打點，打擊率上升到2成20，最近5場比賽敲出4轟，這段期間16打數敲出8支安打，打擊率高達5成，其中7支都是長打。

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