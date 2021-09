MLB／大谷翔平生涯首次盜本壘 洋基措手不及

天使 隊日籍好手大谷翔平 8月31日沒有敲全壘打,但用著快腿兩次盜壘成功、跑回兩分,5局「盜本壘」更是生涯第一次,也幫助球隊以6:4擊敗洋基 隊。

大谷翔平此役擔任先發第二棒、指定打擊,在5局下2出局、二三壘有人時,獲得故意四壞保送,戈瑟蘭(Phil Gosselin)的安打先送回兩分,也營造一、三壘有人的有利局面。

此時戈瑟蘭發動延遲盜壘,看到捕手球傳二壘,三壘的大谷也發動快腿往本壘衝,成功滑進壘包、躲過觸殺,為天使隊跑回該局第3分、全場第6分。

加上4局時大谷翔平也靠著四壞保送上壘,並與二壘的佛列契(David Fletcher)發動雙盜壘成功,接下來瓦許(Jared Walsh)的三分砲幫助天使隊先馳得點。

Something else you can add to Shohei Ohtani's 2021 season: A steal of home



He and Gosselin execute the double-steal ... and he somehow avoided the tag at home



6-2 #Angels, B5 pic.twitter.com/19vOwKAyph