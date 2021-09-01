我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

王永慶528億台幣遺產戰 王文洋纏鬥三娘13年落幕

福利受影響？社安基金收不敷出 2034年可能花光

MLB／代課老師華麗轉身 洋基菜鳥投手初登板飆162公里

體育新聞組╱綜合報導
洋基菜鳥萊丁斯在休賽季期間當過「代課老師」，首登大聯盟舞台就秀出「火球」身手。（Getty Images）
洋基菜鳥萊丁斯在休賽季期間當過「代課老師」，首登大聯盟舞台就秀出「火球」身手。（Getty Images）

洋基日前拉出一波相隔隊史60年的13連勝，投手群「奇兵」定功不可沒，其中今年首登大聯盟舞台的菜鳥萊丁斯（Stephen Ridings）初登板就飆出100.9哩（約162.3公里）的火球驚豔全場。值得一提的是，他曾在休賽季期間當過「代課老師」，克服重重關卡才終於如願登上大聯盟，他也坦言，今年真的是「瘋狂的一年」。

26歲的萊丁斯在2016年被小熊選中，2019年他轉戰皇家，但最高只到1A，隔年美國職棒受疫情影響開季無限期延後，讓只有球季期間才能領薪水的小聯盟球員叫苦連天，許多人都只能靠打工討生活。萊丁斯則找到一份代課老師的工作，從去年10月工作到今年3月，去年11月他也遭皇家釋出。

萊丁斯擔任教職期間，會到洋基球員健康與績效部門總監克雷西（Eric Cressey）所經營的健身房運動，克雷西在看完萊丁斯的訓練後，把他的訓練影片傳給洋基管理層，並派出球探觀看他的訓練，最後洋基在今年1月與萊丁斯簽下小聯盟合約。

而萊丁斯在今年季前受到洋基青睞，他表示十分開心，同事們也都替他高興。他也不負眾望在小聯盟投出好成績，7月時，他與另外兩名投手共同完成無安打比賽，8月份他首度獲升大聯盟，4日初登板對戰金鶯，後援1局送出3K無失分，還飆出100.9英哩的火球。萊丁斯本季目前出賽5場，拿下1次中繼成功，投5局被敲4安失2分，責失1分，另有7次三振和2次保送，防禦率僅1.80。

「這真是太瘋狂了。」雖然瑞丁近日被降回3A，不過他仍很可能在9月重返大聯盟，對於今年的際遇，他坦言十分瘋狂，因為自己年初時還在學校教書，之後竟然還有機會打棒球，而且是在洋基主場投球。

洋基 皇家 工作

上一則

「任務完成了」郎平官宣卸任中國女排主教練

下一則

足球／C羅轉會費2300萬歐元 爭取續穿7號有機會

延伸閱讀

MLB／洋基教頭愛穿帽T 直言「就不喜歡球衣」

MLB／洋基教頭愛穿帽T 直言「就不喜歡球衣」
MLB／培瑞茲連5場開轟 威脅大谷全壘打王寶座

MLB／培瑞茲連5場開轟 威脅大谷全壘打王寶座
MLB／大谷翔平敲出第41轟 官網：本季WAR值鶴立雞群

MLB／大谷翔平敲出第41轟 官網：本季WAR值鶴立雞群
MLB／前球星誇大谷翔平：他比貝比魯斯強

MLB／前球星誇大谷翔平：他比貝比魯斯強

熱門新聞

東京奧運彈簧床體操冠軍朱雪瑩的獎牌被摳下一層皮。(取材自微博)

東奧冠軍「以為金牌髒了」一摳竟掉1層皮

2021-08-24 04:49
林書豪。（取材自微博）

籃球／林書豪確診後瘦了 開始在病房徒手訓練

2021-08-28 08:59
網路上近期瘋傳一位小朋友打球致敬柯瑞球風，三分遠射跟花俏運球過人樣樣來，讓柯瑞本人也大呼神奇。（路透）

NBA／中國8歲男孩「太像柯瑞打球」讓本尊發出尋人啟事

2021-08-29 08:46
紐澳良球迷搶購颱風物資，但AD代言的洋芋片卻滯銷。（路透）

NBA／颶風來襲 戴維斯代言的洋芋片 路州人寧死也不吃

2021-08-31 08:53
衛斯特布魯克、哈登。（Getty Images）

NBA／哈登生日 衛少送名表 1隻要價40萬元

2021-08-27 08:57
勇士球星湯普森。(路透)

NBA／湯普森秀練投三分影片 杜蘭特轉發打趣虧踩線

2021-08-25 08:12

超人氣

更多 >
美宣布懸賞500萬通緝中國毒梟 中要求停止緝捕

美宣布懸賞500萬通緝中國毒梟 中要求停止緝捕
紅藍卡可望首度納入牙齒保健 成立50年來最大改革

紅藍卡可望首度納入牙齒保健 成立50年來最大改革
王永慶528億台幣遺產爭奪戰 王文洋纏鬥三娘13年終落幕

王永慶528億台幣遺產爭奪戰 王文洋纏鬥三娘13年終落幕
中國西南美國商會 遭官方下令停止運作

中國西南美國商會 遭官方下令停止運作
趙薇玩完了？央視突然釋出「容嬤嬤」酷刑影片

趙薇玩完了？央視突然釋出「容嬤嬤」酷刑影片