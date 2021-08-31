我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

確診不斷增加 美被移出遊歐安全名單

金融巨鱷索羅斯：習近平不懂市場運作 股市反彈是騙局

MLB／洋基教頭愛穿帽T 直言「就不喜歡球衣」

體育新聞組／綜合報導
洋基隊總教練布恩（左）執教時習慣穿著帽T，他在受訪時直言：「我就是不喜歡穿球衣。」 （歐新社）
洋基隊總教練布恩（左）執教時習慣穿著帽T，他在受訪時直言：「我就是不喜歡穿球衣。」 （歐新社）

有別於籃球、排球等賽事教練在場邊時常穿著襯衫、西裝等服裝，棒球場上教練被規定必須穿著「球隊衣物」才可待在休息室。因此，大聯盟賽場教練大多是穿著與球員相同的球衣，而這也是百年累積下來的傳統。不過洋基隊教頭布恩（Aaron Boone）卻時常穿「帽T」出賽，近日他受訪時也直言：「我就是不喜歡穿」。

不過洋基教練團卻有自己的「穿搭」，總教練布恩就時常穿著套頭衫或帽T出賽，而據《紐約每日新聞》報導，布恩表示自己今年球季可能只穿過3、4次球衣，甚至直接了當地說：「我就是不喜歡穿。」

布恩解釋，他在執教初期其實都有乖乖穿上球衣，因為他一開始以為穿球衣是硬性規定，即使是外面穿著其他衣物，裡面仍要有球衣，不過他後來漸漸發現似乎根本沒有人關心教練們的穿著，所以他才開始依照自己的想法穿著。

這樣的穿著也帶給投手教練布雷克（Matt Blake）影響，他表示來到洋基後，曾被告知「真的不必穿球衣。」因此對他來說，只要穿得舒適就好。

此外，布恩的子弟兵格林（Chad Green）和泰隆（Jameson Taillon）也表示能理解教練不穿球衣，並指出很多先發投手在非先發日也不會穿上球衣，他們更直言，自己將來如果執教也「絕對不會」穿上球衣，因為覺得「不舒服」。

洋基 紐約

上一則

NBA／朗多確定回歸湖人 將簽1年260萬元合約

下一則

NBA／首披湖人訓練服亮相 安東尼自拍影片問候球迷

延伸閱讀

MLB／培瑞茲連5場開轟 威脅大谷全壘打王寶座

MLB／培瑞茲連5場開轟 威脅大谷全壘打王寶座
MLB／紅人策動60年來「罕見雙殺」馬林魚跑者挨轟愚蠢

MLB／紅人策動60年來「罕見雙殺」馬林魚跑者挨轟愚蠢
MLB／大谷翔平敲出第41轟 官網：本季WAR值鶴立雞群

MLB／大谷翔平敲出第41轟 官網：本季WAR值鶴立雞群
MLB／洋基球員瑞佐確診新冠 曾罹癌令人擔憂

MLB／洋基球員瑞佐確診新冠 曾罹癌令人擔憂

熱門新聞

東京奧運彈簧床體操冠軍朱雪瑩的獎牌被摳下一層皮。(取材自微博)

東奧冠軍「以為金牌髒了」一摳竟掉1層皮

2021-08-24 04:49
林書豪。（取材自微博）

籃球／林書豪確診後瘦了 開始在病房徒手訓練

2021-08-28 08:59
賈奈特（左起）、艾倫和皮爾斯當年組成「GAP」連線，幫助塞爾蒂克拿下2008年NBA總冠軍。(歐新社)

NBA／賈奈特發這張照片 證明仍不肯原諒艾倫

2021-08-23 19:22
網路上近期瘋傳一位小朋友打球致敬柯瑞球風，三分遠射跟花俏運球過人樣樣來，讓柯瑞本人也大呼神奇。（路透）

NBA／中國8歲男孩「太像柯瑞打球」讓本尊發出尋人啟事

2021-08-29 08:46
梅西在離開巴薩記者會上淚崩，他拭淚的紙巾竟被放在網路上拍賣。（美聯社）

梅西拭淚紙巾 花花公子女郎放話得標 要跳「全裸脫衣舞」

2021-08-24 08:57
柯瑞。（路透）

NBA／柯瑞爸媽驚傳離婚 結束33年夫妻關係

2021-08-24 01:01

超人氣

更多 >
趙薇被爆逃往法國？5千萬美元酒莊、多人派對照片曝光

趙薇被爆逃往法國？5千萬美元酒莊、多人派對照片曝光
李連杰被點名下一個開鍘？導演喊話：趕快跑

李連杰被點名下一個開鍘？導演喊話：趕快跑
趙薇被封殺 Instagram發文秒刪 簡介留「詭異3字」

趙薇被封殺 Instagram發文秒刪 簡介留「詭異3字」
趙薇太亂來 瓊瑤也曾忍不下去 批「你毀了我的一切」

趙薇太亂來 瓊瑤也曾忍不下去 批「你毀了我的一切」
美國旅客「非必要旅行」 歐盟建議暫停入境

美國旅客「非必要旅行」 歐盟建議暫停入境