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MLB／培瑞茲連5場開轟 威脅大谷全壘打王寶座

體育新聞組／綜合報導
培瑞茲持續開轟，連五場比賽打出全壘打。（Getty Images）
培瑞茲持續開轟，連五場比賽打出全壘打。（Getty Images）

皇家29日雖以3：4不敵水手，不過陣中明星鐵捕培瑞茲（Salvador Perez）持續開轟「刷數據」，連5場比賽打出全壘打，追平皇家隊史最長連續場次全壘打紀錄，明星賽過後，他已狂敲17轟，全壘打總支數來到38轟，步步進逼大谷翔平的41轟。

6局上半，培瑞茲抓準水手隊左投岡薩雷茲（Marco Gonzales）一顆偏高的伸卡球，一棒掃向左外野，連5戰開轟，前一位達成這項紀錄的皇家隊選手是2002年的史溫尼（Mike Sweeney）。

培瑞茲敲出本季第38轟，而這已是皇家隊史單季第二高的全壘打數，追平穆斯塔卡斯（Mike Moustakas）在2017年的38轟，僅次於強打者索勒（Jorge Soler）2019年的48轟。

培瑞茲8月至今出賽26場敲出12發全壘打，追平隊史單月最多轟的紀錄，與1997年8月的戴維斯（Chili Davis）、1975年7月的梅貝瑞（John Mayberry）並列；12轟也是本季單月第三多轟，僅次於史瓦伯（Kyle Schwarber）6月的16轟與大谷翔平的13轟。

大聯盟史上最長連續全壘打場次是由海盜隊隆恩（Dale Long）、洋基隊馬丁利（Donald Mattingly）、水手隊小葛瑞菲（Ken Griffey Jr.）三人共同保持的連8場全壘打紀錄。

培瑞茲持續開轟，連五場比賽打出全壘打。（Getty Images）
培瑞茲持續開轟，連五場比賽打出全壘打。（Getty Images）

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