MLB／紅人策動60年來「罕見雙殺」馬林魚跑者挨轟愚蠢

馬林魚席耶拉躁進奔往三壘，遭到紅人三壘手蘇亞雷斯觸殺。（Getty Image）

馬林魚29日以2：1擊敗紅人，不過5局時馬林魚離譜的跑壘創造了罕見的雙殺打，紅人以精采的防守補位，完成隊史相隔60年的「5-4-1」雙殺，也讓主播球評直言這是「愚蠢」的跑壘。

5局下馬林魚投手盧薩多（Jesus Luzardo）在無人出局一壘有人時進行犧牲觸擊，趨前的紅人隊三壘手蘇亞雷斯（Eugenio Suarez）接球後傳給前往一壘補位的英迪亞（Jonathan India）完成一出局。

不過在席耶拉（Magneuris Sierra）成功被護送上二壘後，竟頭也不回地奔向三壘，英迪亞見狀立刻將球從傳給在三壘補位的投手馬勒（Tyler Mahle），完成「5-4-1」雙殺，而這也是紅人相隔60年再度製造出罕見的雙殺。

「5-4-1」雙殺在大聯盟並不常見，據官網報導指出，上一次發生得追溯至2013年4月23日，當時的主角是紅雀，由國民完成雙殺。

席耶拉過於積極的跑壘讓紅人完成罕見的隊史紀錄，也讓自己受到不少批評，轉播單位就直言：「盧薩多的短打有多精采，席耶拉的跑壘就有多愚蠢」、「你有速度，但有時候這卻會帶給你麻煩。」